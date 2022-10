El Cortegada tuvo un tiro para ganar en Logroño

El Mariscos Antón Cortegada perdió ayer en el Palacio de los Deportes de Logroño al perder 51-50 ante el Unibasket en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas, y en la que las visitantes tuvieron un último tiro para ganar por medio de Sara Corredoira desde cuatro metros, pero no quiso entrar. Con la baja de Sara Gómez, debido a una lesión muscular en el gemelo, y la de Andrea Ríos también debido a una brecha en la boca de la que necesitó diez puntos de sutura, el Cortegada pagó el largo viaje de ocho horas con un inicio de partido malo.



No estuvieron nada bien las visitantes en defensa en la primera parte, además hicieron malas lecturas en ataque, con problemas a la hora de subir el balón y jugando con Mercy, que volvió a hacer unos números diferenciales, muy lejos de canasta. Incómodas en el bloqueo directo, las visitantes se fueron al descanso 12 abajo.



En la segunda parte cambiaron el paso las vilagarcianas, que aún así acabaron el partido con muchas pérdidas de balón (una veintena) y malos porcentajes de acierto en el tiro exterior (1/11 en triples). Pese a ello, el conjunto de Javi Nogueira completó la remontada y llegó a ponerse por delante en el último cuarto. Un triple de las riojanas a falta de poco más de un minuto complicó el partido, unido a una falta evitable. En la última posesión el Cortegada a falta de siete segundos atacó para ganar, solo uno abajo en el marcador, pero el lanzamiento de Sara Corredoira no quiso entrar. Mercy anotó tras rebote, pero ya fuera de tiempo.



El Cortegada encaja su primera derrota en un partido totalmente ganable pese a las bajas. “Nos faltó fluidez y estuvimos muy cansadas de piernas”. El equipo tendrá ahora dos semanas para preparar la visita a Lanzarote, ya que descansa el próximo fin de semana al haber disputado ya la jornada 3 ante Almería.













Unibasket Logroño 51 - 50 Mariscos Antón Cortegada unibasket: Carla Zabala (6), María Angulo (7), Alborova (8), María González (2), Lucía Flores (16) –quinteto inicial– Blanco (-), Castrillo (4), Sanroma (2), Martínez (2) y Gutérrez (4).



cortegada: Carla García (-), Nuria Chorén (1), Sara Corredoira (7), Blanca Manivesa (4), Mercy Wanyama (24) –quinteto inicial– Lorena Castro (-), Ángela Coello (9) y Ángela González (5).



parciales: 15-11 /18-10 /8-17 /10-12.



árbitros: Javier Cortés y Alicia Heredero. 16 faltas a las locales y 20 a las visitantes. Sin eliminadas.