El Cortegada viaja a Plasencia con la baja de Stojanovska

El Mariscos Antón Cortegada viaja mañana a Plasencia (Cáceres) para medirse al colíder Hierros Díaz Miralvalle a las 18:30 horas. El equipo de Javi Nogueira visita una de las pistas más difíciles de la categoría, no en vano las locales han ganado sus cuatro encuentros y están consideradas como las grandes favoritas al título. Y lo hace con la sensible baja de la alero Aleksandra Stojanovska. La macedonia sufre un percance en su rodilla izquierda. Jugó con molestias la semana pasada ante el León y sufrió una contusión en la articulación que agravó sus molestias, por lo que no pudo entrenar durante la semana y ayer se sometió a una resonancia para saber si tiene el menisco dañado.

“Va a ser complicado porque es nuestra jugadora referente en ataque, pero hay plantilla de sobra”, explica Javi Nogueira, preocupado también por el esguince que arrastra Ángela Coello, que de no poder participar le dejaría sin apenas rotación interior. Ante la ausencia de Stojanovska, la dominicana Kati Benítez podría disfrutar de sus primeros minutos en liga.

Enfrente estará un rival en el que Maira Horford, hermana del jugador de los Celtics Al Horford, Alicia Morales y Ana Flores son algunas de las jugadoras destacadas. Miralvalle en su pista ganó a Clarinos Tenerife por 57-34 y a Mataró por 71-61. “Es un equipo diferente al del año pasado, no tienen dos jugadores referentes, pero es una plantilla muy compensada y ganaron al Arxil, León y Mataró, que son aspirantes a meterse en fase. Tienen un equipo muy hecho. Es el equipo que más rebotea en ataque de la liga y están más sólidas atrás”.

Las claves del Cortegada para poder sorprender al conjunto extremeño pasan por el rebote, apunta Nogueira. “Tenemos que mejorar en nuestro rebote ofensivo, y cerrar el nuestro porque ellas cogen 15 por partido, eso son 15 posesiones más. Somos el mejor equipo de la liga en porcentaja de 3, hay que mejorar en el 2. Tenemos que jugar duro adelante y atrás”, advierte. El equipo viajará en autobús el mismo día del partido.