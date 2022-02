Cotilla y su batería inagotable en la banda izquierda del Arosa

Sergio Cotilla fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Arosa el domingo ante el Marino. El lateral vigués sirvió los dos centros de los goles del equipo. El primero a Mon y el segundo a Jorge Fajardo. Cotilla lleva 5 asistencias ya, además marcó un gol en Móstoles que se tradujo en otros tres puntos.



Despidió la primera vuelta como el futbolista más en forma y entonado del Arosa, y ha comenzado la segunda al mismo nivel. Una cuestión de “confianza”, explica. “Cuando estás en un buen momento parece que te sale todo. Centro muchas veces por partido y últimamente los balones van a donde quiero. Supongo que es como las rachas de los delanteros. Ahora mismo estoy de dulce”, dice el vigués, que cumple su tercera temporada de arlequinado.



Cotilla es el único futbolista del Arosa que lo ha jugado todo, un total de 1.620 minutos en los 18 partidos. No es casualidad, sino fruto de un concienzudo trabajo en el día a día, cuidando el denominado entrenamiento invisible. “Llevo mucho tiempo haciéndolo”, explica. A pesar de sus obligaciones laborales por las mañanas y de los entrenamientos por las tardes, saca tiempo para ir al gimnasio cuatro días a la semana y cuida su alimentación con una dieta en la que no tienen cabida “ni los dulces ni el alcohol, por ejemplo”. Esa disciplina le otorga la tranquilidad de “no achacar ninguna lesión a ese tipo de cosas o excesos”.



Cotilla cumplirá 30 años en marzo. Jugó 9 temporadas en el Rápido de Bouzas, 2 de ellas en Segunda B. Aunque es en Vilagarcía donde ha encontrado su plenitud y felicidad deportiva. “Estoy en el mejor momento de mi carrera. Desde que llegué al Arosa estoy encantado. Se lo dije a Rafa (Sáez) no hace no mucho. Ya no solo es a nivel personal, es que el modelo de juego, jugar en A Lomba...todo es especial. Estos tres años en el Arosa valen por quince años de fútbol para mí en otro sitio”.



El Arosa dio un paso importante el domingo en el camino a la permanencia. “Fue un partido de siete puntos”, dice Cotilla, por los 3 que sumó el equipo, los 3 que no sumó el Marino, rival directo, y el adicional del golaverage. “Fue un partido trabado, nos faltaba confianza. Parecía que nosotros mismos nos hacíamos daño con el balón. Y es que se nota mucho la inactividad las últimas semanas... Le teníamos mucho respeto a este partido y sacarlo adelante es digno de festejar y valorar”.



Cotilla es uno de los jugadores de la plantilla que pasó el covid en enero. “Estuve fastidiado, tres días en cama con fiebre y dolor muscular”. Le costó recuperar la forma una vez que volvió a los entrenos, pero ya está a tope, como demostró el domingo en el partido.



El lateral zurdo ensalza el papel que jugó una vez más la afición, sobre todo el sector animoso de la grada de Preferencia. “Lo comentamos en el coche volviendo a Vigo. Parecía que había menos gente en el campo, pero había muchísimo sonido ambiente. No nos escuchábamos. Para mí fue el partido con más ruido ambiente y este tipo de cosas hacen que jugar en A Lomba sea increíble. Ya no solo es la cantidad de gente que va, sino la calidad, lo viven”.



El 2-1 fue obra de Fajardo, que apenas está teniendo minutos. “Yo me alegré muchísimo que fuera él, lo necesita para reivindicarse porque está entrenando bien”, dice Cotilla, “ponérselo difícil al míster es lo que tiene que hacer”.



El Arosa empezó ayer a preparar el partido del domingo, que será en Posada de la Llanera ante el conjunto asturiano, que está en zona de descenso con 6 puntos menos que los arlequinados. Será el segundo partido clave en esta parte del calendario ante rivales directos. El domingo acabaron con molestias físicas Alberto Martín y Diego Diz. El extremeño sufre un percance muscular en el recto anterior de su pierna izquierda que lo descarta para el encuentro. Mañana se someterá a una resonancia para conocer el alcance de la lesión. Mientras que el vigués vio la quinta amarilla y tendrá que cumplir sanción.



Jorge Otero recupera a Pedro García y espera poder contar también con Pablo Porrúa, que se incorporará a los entrenamientos con el grupo a lo largo de la semana una vez cumplido el período de aislamiento y previo resultado negativo en el test.