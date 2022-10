Cotilla y Martín, el orgullo de representar a Galicia “en casa”

La Selección Gallega de aficionados debuta esta tarde en A Lomba en la Fase Intermedia de la Copa de Regiones UEFA. A las 19 horas recibe a la selección de Ljubjlanaa, campeona de Eslovenia, en la primera jornada de esta fase de liguilla de grupos en la que el primer clasificado accede a la fase final. A las 16.30 horas en Baltar se enfrentan la campeona Suiza (Ginebra) y la campeona de Hungría (Pest).





El combinado de Iván Cancela se concentró ayer en Sanxenxo tras entrenar en San Pedro (Vilalonga). “As sensacións son moi boas, estamos ilusionados e ao mesmo tempo responsabilizados”, dice el seleccionador gallego, que realizó un cambio de última hora ante la baja por lesión de Óscar Lorenzo, sustituyéndolo Martín Pereira. “Debemos saír moi concentrados porque calquer error neste formato de competición, condénate”.





Dos jugadores del Arosa, Martín Sánchez y Cotilla, forman parte de la lista de 18 de Galicia, en la que solo repiten Jesús Varela (Alondras) y Aarón (Arzúa) de la selección que ganó en Madrid en 2020 el Campeonato de España, ya que la mayor parte de aquellos futbolistas ya no están en Tercera, sino en Segunda y Primera RFEF y no tienen ficha de aficionados: Uzal, Lamelas, Brais Abelenda, Carlos López, Adri Castro, Josiño Filgueira, Vitra, Samu...





Por motivos laborales Cotilla no ha tenido nunca ficha profesional en su carrera deportiva, lo que le permite ahora disputar esta competición. “Estoy ilusionado, es un capítulo aparte y diferente en el año. No deja de ser un campeonato europeo y estoy muy orgulloso de representar a Galicia. Le doy mucho valor a esto”. El lateral izquierdo del Arosa destaca “la seriedad” con la que se toma la Federación Gallega el torneo. “El hecho de concentrarnos durante siete días, que es un coste elevado para la Federación, y todas la facilidades para entrenar y jugar que nos dan, aumentan nuestras ganas de hacerlo bien y ganar”.





Galicia preparó esta fase con amistosos ante equipos de Tercera en el útimo mes. Cotilla dice que “podemos hacer un buen papel, pero todo va a depender del nivel de los rivales”. Jugar en A Lomba, su casa en las cuatro últimas temporadas, es algo más que un aliciente para el vigués. “Eso es lo que más me motiva. Además jugamos dos partidos. Me hace muchísima ilusión”.





Cotilla se ha convertido en un futbolista referente del equipo de Vilagarcía. Primero por su rendimiento y regularidad, ya que ha jugado 95 de los últimos 97 partidos oficiales del Arosa. Un dato que habla de su condición física y su profesionalidad. Y segundo, por rechazar ofertas de Segunda RFEF este verano y quedarse tras el descenso. Un gesto que no olvida la afición arlequinada.





Por lo que respecta a Martín Sánchez fue uno de los destacados el domingo en el Arosa ante el Alondras. El central santiagués está totalmemte recuperado de la lesión muscular que sufrió en pretemporada. Llega a la competición en plena forma. “Teño moita ilusión. É un orgullo representar a Galicia”. Martín también destaca que “é unha competición importante para o fútbol galego”, y así lo trasmite la Federación a los jugadores con su forma de actuar. “Atópome ben, mellor do esperado, e disposto a axudar e sumar sexa no campo ou fora”.





La concentración en Sanxenxo durante una semana “acercanos ao profesionalismo”, aunque Martín lamenta “perder adestramentos co Arosa”, ya que Galicia jugará el domingo en Baltar contra Suiza y el miércoles en A Lomba contra Hungría, por lo que Luisito no podrá contar con sus dos defensas hasta el jueves 13, solo tres días antes de recibir al Estradense en liga. “Nese sentido da un pouco de rabia, pero agora toca pensar na selección e partir de mércores no Arosa”. Al central zurdo también le ilusiona defender la camiseta de la Irmandiña en A Lomba. “É como xogar de local”.