CR Vilaxoán, el gran ausente en la Liga Gallega 2022

La Liga Gallega de Traineras dio a conocer a los clubes inscritos para la temporada 2022 en la que habrá una ausencia muy significativa, la del CR Vilaxoán. Por primera vez desde el año 2008, “Virxe do Carme” no competirá este verano. Una baja sensible para la liga y que se explica por lo sucedido con los retrasos en las obras de reforma de la sede del club en O Preguntoiro, que desató una polémica entre la entidad y el concejal de Deportes Miro Serén hace más de dos meses, en la que finalmente intervino el alcalde Alberto Varela, que visitó la instalación antes de que la empresa adjudicataria, ACEVI, reanudase los trabajos, todavía no terminados.





Al no disponer de su sede durante el período de pretemporada, el club no ha tenido actividad y sus remeros no han podido prepararse para las competiciones. El propio presidente del club vilaxoanés, Rogelio Tarrío, anunció hace más de dos meses su dimisión, que se hará efectiva en la próxima asamblea que la directiva quiere fijar para finales de este mes de enero, una vez computadas las últimas subvenciones para cerrar el presupuesto del curso pasado.





Finalizado el primer plazo para abonar la cuota de inscripción (el segundo será en febrero), son 30 equipos los que se anotaron para remar en las tres competiciones, destacando el aumento en la Liga Femenina, que contará con 9 participantes. Serán los arousanos de Cabo da Cruz, Náutico de Riveira, Rianxo y Puebla, junto a Chapela, Salgado-Perillo, Tirán-Pereira, Castropol y Mugardos-A Cabana Ferrol. En las competiciones masculinas, en la Liga A Mecos, Rianxo, Puebla y Cabo de Cruz tendrán como rivales a Tirán-Pereira, Samertolameu-Oversea, Bueu-Teccarsa, Mera, Cesantes-Rodavigo, Narón, Esteirana y Mugardos. Mientras que Amegrove competirán en la Liga B junto a Muros, Salgado-Perillo, Cedeira, Vila de Cangas, Samertolameu-Oversea B, Chapela, Castropol y A Cabana-Ferrol.