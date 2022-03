Cuatro candidatos a dos plazas: Las combinaciones de la última jornada

Cuatro equipos para dos plazas. El domingo a las 17 horas (horario unificado), Umia, Portonovo, Valladares y CJ Cambados se jugarán acompañar a Gran Peña, Villalonga y Pontevedra B en la fase de ascenso a Tercera RFEF. El Umia y el Portonovo dependen de sí mismos. Valladares y CJ Cambados no. La sorprendente derrota el domingo de los vigueses en casa ante el Beluso (0-3), minimizó los daños del 1-0 que sufrió el Umia en Mosteiro ante el Pontevedra B. También los del tropiezo del Cambados en San Pedro. El gran beneficiado por estos resultados fue el Portonovo. Un equipo que pasó de ser penúltimo con solo 9 puntos en sus primeros once partidos, a sumar 23 de los últimos 30 en juego desde la llegada al equipo de Dani Abalo.



El Umia es cuarto con 33 puntos, seguido por el Portonovo, quinto con 32. El Valladares es sexto con 31 puntos y el CJ Cambados, séptimo con 30 puntos. Los duelos de la última jornada son Umia vs Villalonga, CJ Cambados vs Portonovo y Gran Peña vs Valladares.



El Umia jugará por ascender, algo histórico e insólito para un club casi centenario, si gana o empata con el Villalonga en A Bouza. En caso de derrota le valen varias combinaciones. La primera es que no gane el Valladares al líder a domicilio. O bien que pierda el Portonovo en Cambados. Los de Sergio Martín son el equipo que más posibilidades tiene. Solo se quedan fuera del top cinco si pierden, gana el Valladares y empata o gana el Portonovo.



Su rival, el Villalonga, se jugará en la última jornada defender la segunda plaza, que permite acceder a la segunda fase con una bonificación de 4 puntos, mientras que si finaliza tercero pasaría con 3. Si el Villalonga no gana y lo hace el Pontevedra B en Beluso, el filial quedaría segundo.



En el caso del Portonovo, jugará por ascender si gana en Burgáns. El empate le vale siempre que no gane el Valladares o pierda el Umia. La derrota le deja fuera.



Al Valladares no le vale el empate, tiene que ganar al líder y esperar. Necesita sumar de tres y que bien el Portonovo no gane o pierda el Umia en casa.



Por último, al CJ Cambados tampoco le vale en ninguna hipótesis el empate y no depende de sí mismo, al igual que el Valladares. Sus opciones pasan por ganar al Portonovo y que no gane el Valladares. Le da igual lo que haga el Umia, al que ya no puede alcanzar porque tiene el golaverage particular perdido.



Así las cosas, el domingo será una jornada muy emocionante, donde lo que pase en los derbis arousanos de A Bouza y Burgáns, y en el vigués que se juega en Barreiro acaparará toda la atención. Habrá al menos dos representantes de O Salnés en la segunda fase por el ascenso, aunque podrían ser tres. El Villalonga ya conoce a la mayoría de los rivales del otro grupo con los que se cruzará en la segunda fase. Son la UD Ourense, que está invicto, el Barbadás y el Pontellas. Verín, Areas y Porriño se jugarán las otras dos plazas.



Ribadumia, Céltiga y X. Sanxenxo se jugarán en la última jornada el puesto en el que terminarán de cara a los diferentes grupos de la permanencia y las bonificaciones con las que empezarán. Los aurinegros visitarán al Moaña, colista. Si ganan y no lo hacen ni Valladares ni Cambados acabarán sextos, por lo que pasarían a su grupo de 5 equipos de la segunda fase con 7 puntos. Cabe recordar que se establecen tres grupos de cinco equipos, en los que descenderán los dos últimos clasificados de cada grupo. Sanxenxo y Céltiga se enfrentan el domingo en Baltar de Arriba con mucho en juego. Si los locales ganan y no lo hace el Beluso, mejorarán un puesto, acabarían novenos y empezarían la segunda fase con 4 puntos. Pero si pierden se verían relegados a la penúltima posición, que ocupa en estos momentos el Céltiga, por lo que los isleños pasarían con 3 puntos y los amarillos con 2.