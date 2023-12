Dani Abalo guía otra victoria de un Portonovo espectacular ante el Barco

El Portonovo despidió un año 2023 brillante con una victoria abultada y justa ante el Barco en Baltar (3-0), por lo que se mantiene segundo y alcanza los 32 puntos. La primera parte fue un baño de los locales. A los ocho minutos Dani Abalo fue objeto de un penalti que le costó la roja a Ocampo. Hugo Soto no falló desde los once metros. El Barco fio sus opciones a lo que pudieran generar en ataque Óscar y Javi Pazos, pero el Portonovo con balón era capaz de tener pausa y criterio en campo contrario, donde los veteranos Dani Abalo y Hugo Soto siguen marcando la diferencia en la categoría. El Portonovo perdonó mucho en el primer tiempo, por lo que mantuvo con vida en el partido a su rival hasta que Dani Abalo hizo el 2-0 a falta de menos de un cuarto de hora en una buena jugada con Felipe. En el tercero también fue protagonista el jugador vilagarciano. Abalo habilitó a Lucas Aguín, que completó la goleada que deja al Portonovo con la permanencia prácticamente en el bolsillo cuando todavía no se ha llegado al ecuador de la liga.

Ficha ténica:

Portonovo: David Conde, Nico, Santi, Migui, Dani Abalo, Lucas García (Álvaro, min. 85), Felipe, Marcos Prado, Diego (Lucas Aguín, min. 73), Eloy (Adri Iglesias, min. 65) y Hugo Soto (Pablo, min. 85).



Barco: Inle, Konaté, Omar, Carlos (Pedro Juan, min. 83), Óscar (Keita, min. 83), Sergio (Rubén, min. 46), Eric, Álex Ocampo, Isma (Rogerio, min. 59), Manu Rodríguez y Javi Pazos.



Goles: 1-0 Hugo Soto, de penalti (min. 10); 2-0 Dani Abalo (min. 77); 3-0 Lucas Aguín (min. 84).



Árbitro: Crespo Rodríguez. Expulsó con roja directa al visitante Álex Ocampo en el minuto 9. Amarilla a Nico Eloy, Hugo Soto y Dani Abalo, y Carlos y Lino Estévez.