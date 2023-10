David Conde evita la victoria del Céltiga

El derbi del Salvador Otero entre el Céltiga y el Portonovo acabó (milagrosamente) sin goles. Y es que los dos equipos tuvieron ocasiones sufucientes para marcar. Los visitantes sobre todo en la primera parte y los locales en la segunda, pero estos últimos se encontraron con un David Conde que estuvo sensacional. A pesar del viento, que dificultaba el juego, ambos apostaron por echar el balón al piso. El derbi fue muy abierto, por lo que los aficionados se lo pasaron bien a pesar de no ver goles.

Desde el inicio el Céltiga asumió el mando del balón, mientras que el Portonovo optó por juntarse y salir a la contra. No le fue mal el plan al equipo de David Eirín en la primera parte, ya que tuvo sus opciones en varios centros sin remate y también en uno que efectuó Felipe y respondió Nucho con una gran parada. Los visitantes, a arreones, consiguieron generar, mientras que el Céltiga tuvo su gran oportunidad en un remate de Guille tras pase atrás que sacó Conde en dos tiempos.

En la segunda parte el Céltiga acentuó su dominió y mejoró el ritmo de juego, a pesar de que hubo varios parones obligados. El peor fue casi al final, con la lesión de Pablo Pillado que enciende todas las alarmas ante la posibilidad de una nueva lesión grave de rodilla del vilagarciano, justo cuando estaba volviendo de la última. Julio Rey también salió mal parado, ya que sufrió un corte en una oreja y tuvo que dejar el campo. Además, Manu Bugallo sufrió una luxación en el dedo de una mano. Estos incidentes tuvieron el partido detenido bastante tiempo.

El equipo de Luis Carro, pese a estos contratiempos, fue merecedor de mucho más en la segunda parte. Generó ocasiones claras y asumió riesgos, por lo que el Portonovo a la contra también tuvo las suyas. Guille, Julio, Migui a bocajarro, Javi Vidal tuvieron ocasiones muy claras, pero David Conde estuvo inmenso. A la contra, el Portonovo tuvo la suya en un remate de Dani Abalo que se fue fuera. El Céltiga siguió percutiendo en el tramo final y tuvo más ocasiones claras. Migui Sayar en un córner, que incluso se cantó gol en la grada, y otra de Álex Fernández. A ambas respondió David Conde. Y una última con un centro de Jonás al que no llegaron Lezcano ni Óscar. El Céltiga lanzó hasta una docena de córners, pero le faltó acierto esta vez, por lo que solo pudo empatar.

Ficha técnica:



Céltiga: Nucho, Manu Bugallo, Javi Vidal, Óscar Iglesias, Davila, Migui Sayar, Giráldez (Álex Fernández, min. 62), Nico (Lezcano, min. 46), Julio Rey (Jonás, min, 78), Álex Rodríguez y Guille (Pablo Pillado, min. 62 (Javi Domingo, min. 87)).



Portonovo: David Conde, Felipe (Lucas Aguín, min. 74), Iván Renda, Marcos, Pichi (Álvaro, min. 80), Lucas García, Hugo Soto (Pabli, min. 74), Migui, Diego, Dani Abalo y Hugo Dopico.

Árbitro: Piñeiro Lugo. Amarilla a Nico, Lezcano y Javi Domingo por los locales, y a Migui e Iván Renda por el Portonovo.