Deporte y promoción turística se dan la mano en el Interpuertos

Arrancó en O Salnés la XXVI edición del Campeonato Interpuertos de fútbol sala, que reúne a 400 personas en representación de 25 equipos de las Autoridades Portuarias de España y de Puertos del Estado bajo la organización del puerto vilagarciano. Ayer se disputaron los partidos de fase de grupos en los pabellones de Cambados, Meaño y Vilanova, quedando determinados los cruces de octavos de final, que serán los siguientes: Gijón vs Málaga, Algeciras vs Tenerife, Vigo vs Baleares, Barcelona vs A Coruña, Almería vs Valencia, Bilbao vs Melilla, Santander vs Cartagena y Cádiz vs Ceuta. Los anfitriones de la rada vilagarciana no pudieron meterse entre los 16 mejores al empatar ante Málaga (0-0) y perder ante Cádiz (0-1) y Barcelona (0-3).



La convivencia y la promoción turística, dando a conocer la riqueza patrimonial y paisajística, cultural y gastronómica de la zona, son los objetivos que persigue este encuentro entre trabajadores y trabajadoras portuarios de toda España. Ayer, tras los partidos, los participantes abarrotaron la Praza da Peixería en una degustación de productos que sirvió además para disfrutar de la exposición fotográfica que repasa las 25 ediciones anteriores de estos campeonatos que comenzaron a mediados de la década de 1990.



Por la tarde todas las delegaciones se desplazaron a Santiago, donde asistieron a la misa del peregrino en la catedral compostelana, donde el presidente del Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, realizaró la ofrenda al Apóstol.



Hoy a partir de las 9 horas tendrán lugar los partidos de la fase de eliminatorias en los pabellones de Vilanova y Cambados. A mediodía habrá una salida en barco desde Tragove para visitar la Ría y degustar productos del mar y por la tarde irán a la Festa do Marisco en O Grove. El sábado por la mañana el evento se traslada a Fexdega, donde se jugará tanto el partido por el tercer y cuarto puesto como la final. Además de un partido en el que se medirán una selección de puertos gallegos contra el resto de puertos. La Autoridad Portuaria de Vilagarcía está organizando con éxito esta vigésima sexta edición del campeonato Interpuertos y así se lo han transmitido los responsables de las diferentes delegaciones al propio José Manuel Cores Tourís.