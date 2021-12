Dos derbis igual de polémicos, pero con una frustración diferente

El Arosa saldó con derrota por la mínima los derbis ante el Pontevedra y el Compostela. Dos partidos que tuvieron como denominador común los errores arbitrales que perjudicaron al equipo arlequinado. Pero en los que la imagen que ofreció el Arosa fue completamente diferente. “Non estamos a ter sorte cos árbitros. Son humanos e non hai mala intención”, explica el presidente Manolo Abalo, que pudo charlar con el colegiado al final del partido. “A man fora da área do porteiro do Compostela na xogada do gol é clara, pero polo que sexa o árbitro non a viu. Son cousas que pasan. No gol que nos anulan teño moitos dúbidas de que sexa falta de Javi, pero entendo que son decisións ou erros puntuais que nos perxudicaron, pero seguro que haberá partidos nos que os erros arbitrais nos beneficien. É parte do fútbol”.



El capitán Julio Rey, que fue uno de los destacados en los locales, protagonizó la primera acción polémica con Pato Guillén que precede al gol. “En el momento no sé si Pato la toca con la mano, porque también me toca a mí, que es lo que reclamo al árbitro. Al final, hablándolo ambos, lo reconoce y las imágenes de televisión lo demuestran. Es una pena que nos esté pasando esto. En Pasarón no estuvimos bien y el gol nos lo hacen en fuera de juego. El domingo creo que jugamos el mejor partido de la temporada dada la entidad del rival y otra vez encajamos en una acción polémica. No estamos teniendo suerte”.



Tanto el presidente como el capitán prefieren quedarse con lo positivo, con la imagen que dio el equipo. “Contra o Pontevedra non fixemos para moito máis, o domingo se algún tiña que gañar éramos nós”, explica Abalo. “Ao final do partido díxenllo aos xogadores, que xogando así os resultados chegarán. Estou contento nese aspecto”.



El presidente también tiene palabras para la afición. “Estivo sensacional, animando ao equipo. Son o xogador número doce e ímolos necesitar toda a temporada ao lado do equipo”. Julio ya piensa en el siguiente partido, que será el domingo por la mañana (12 horas) en Móstoles. “Iremos a dar continuidad al juego de este fin de semana y a traernos los tres puntos porque es muy importante ganar tras la dos últimas derrotas”.









Hoy, cena de Navidad





El equipo de Jorge Otero comienza hoy a preparar el partido del domingo y esta noche el club celebra la cena de Navidad en O Churrasco de Rubiáns, a la que acudirá la plantilla, la directiva y los entrenadores de la cantera. Mañana por la mañana el primer equipo volverá a entrenar. Mientras que Pedro García ya pudo reaparecer el domingo en los últimos minutos, se suma a la enfermería Pablo Porrúa, con molestias en un aductor, por lo que es duda para Móstoles.