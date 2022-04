Compostela - Arosa | Derrota de penalti inventado

Un penalti muy polémico en el minuto 94 tumbó ayer al Arosa en Santiago. El Compostela cortó su sequía de triunfos gracias a una cadena de errores en el tiempo de aumento. Primero del central visitante Pedro García, que midió mal un balón aéreo que solo pudo prolongar hacia Cobo. Y segundo del árbitro asturiano, que señaló la pena máxima después de que el portero catalán le quitase con las manos el balón a Primo, al margen del choque posterior. Samu hizo el 2-1 que condenó al equipo de Luisito. Demasiado castigo para un Arosa que estuvo notable en la segunda parte, animado por una afición sobresaliente.



Fuero dos mazazos psicológicos en forma de goles al final de cada parte lo que derribaron a los arlequinados (ayer de azul). Una derrota que les deja ya sin margen de error. Siguen a 3 puntos de los puestos de salvación, pero solo quedan 9 en juego y el próximo partido en A Lomba ante el Móstoles es una final en la que solo vale ganar.



Con la llegada de Luisito el Arosa compite mejor, pero sigue pagando caro sus errores individuales en defensa. El primer tiempo fue de control desde el orden defensivo. El entrenador de Teo armó una defensa de cinco y su equipo trabajó sin balón para que el Compostela no encontrase espacios entre líneas ni pudiese profundizar. Apenas hubo ocasiones en un primer acto muy táctico. Un disparo desde la frontal de Pedro Beda que despejó Pato Guillén fue la mejor de los visitantes, mientras que en el otro área Cobo y Ross abortaron la mejor de los locales. Todo hacía indicar que se llegaría al descanso con tablas, pero Pablo Durán aprovechó un desajuste de la defensa visitante para sacarse una volea que sorprendió a Cobo. Con este golazo se llegó al ecuador.



No tardó mucho Luisito en mover ficha en la segunda parte. Retiró a Ross y dio entrada a Porrúa, pasando a defensa de cuatro. Más tarde entraron Nuño y Mon. Luisito fue mejorando las prestaciones de los suyos con sus decisiones. El Arosa fue a más. En una buena combinación por dentro encontró la acción del empate. Disparó abajo Beda desde la frontal, rechazó Pato y Luismi cargó a Roque para que este marcase en propia puerta. Los locales reclamaron falta, pero el árbitro no estuvo por la labor de castigar esa acción de contacto con balón por medio, criterio que cambió en el penalti al final.



Con un 4-4-2 en rombo el Arosa fue generando y tuvo su gran ocasión en una acción por la izquierda de Porrúa, que habilitó a Luismi, cuyo remata abajo salvó con una gran mano Pato. El Arosa llegó más entero y mejor que el Compos al tramo final, en el que el partido se abrió. Cuando parecía que mantendría la igualada, Pedro García intentó cabecear hacia su portero, pero lo hizo de forma defectuosa. Primo peleó ante la salida de Álex Cobo que desvió el balón antes de arrollar al delantero local. El colegiado pitó penalti. Samu hizo el 2-1 y la afición del Arosa se fue alteradísima de San Lázaro con el arbitraje. También el técnico Luisito Míguez. Pese a la derrota y a que la liga se agota, el Arosa sigue con vida y se jugará mantener sus opciones la próxima semana en A Lomba.









SD Compostela 2- 1 Arosa SC Compostela: Pato; Roque, Casas, Guille, Salado; Roberto Baleato, Fernando (Primo, min. 65); Parapar (Samuel, min. 60), Josiño (Saro, min. 84), Rafa Mella (Jimmy, min. 65); y Pablo Durán (Remuiñán, min. 84).



Arosa: Álex Cobo; Javi Fontán, Campillo, Pedro García, Ross (Porrúa, min. 52), Cotilla; Diz, Alberto Martín; Julio Rey (Mon, min. 73), Luismi y Pedro Beda (Luis Nuño, min. 73).



goles: 1-0 Pablo Durán (min. 45); 1-1 Roque, en propia puerta (min. 65); 2-1 Samuel, de penalti (min. 94).



árbitro: Rodríguez García (comité asturiano). Mostró cartulina amarilla a Roque por el Compostela, y a Pedro García, Diz, Cotilla, Alberto Martín y Álex Cobo por el Arosa.