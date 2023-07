Diego Domínguez, campeón de Europa Sub 23 en C1 y subcampeón en C2 junto a Manuel Fontán

El palista del Breogán de O Grove Diego Domínguez se proclamó esta mañana campeón de Europa Sub 23 en la prueba de C1 1.000 metros celebrada en la localidad portuguesa de Montemor O Velho. Domínguez se impuso con un tiempo de 3:57.649, superando en poco más de dos décimas al polaco Kacper Sieradzan en un reñido duelo. El breoganista salió muy bien desde el inicio, lo que le permitió pelear toda la regata por las medallas. La segunda parte de la prueba fue un mano a mano entre el español y el polaco, que cayó del lado de Domínguez. Tercero fue el checo Adan Rudof, ya muy distanciado de ambos.

En la final de C2 1.000, Diego Domínguez y Manuel Fontán (Náutico O Muiño de Ribadumia) se proclamaron subcampeones de Europa al finalizar segundos con un tiempo de 3:40.470, solo superados por los checos Jiri Minarik y Jiri Zalubil, que les aventajaron en ocho décimas. El tercer puesto fue para los ucranianos Chetvertak y Borsuk, a segundo y medio de la pareja arousana. Manuel Fontán disputará este domingo la final de C2 500 metros Sub 23 junto a Martín Jácome, del E.P. Ciudad de Pontevedra.

Diego Domínguez regresa de Portugal con una medalla de oro en C1 y una de plata en C2



Por lo que respecta al resto de arousanos en liza en el Europeo Júnior y Sub 23, los palistas de As Torres Pedro Torrado y Kevin Longo, se quedaron a las puertas de la medalla al ser cuartos en la gran final con un tiempo de 3:55.492. Cedieron más de ocho segundos con la pareja húngara, que se colgó el oro, pero se quedaron a menos de dos de los rumanos, que fueron bronce. El vilagarciano Pedro Torrado remará la final de C2 500 júnior este domingo junto Samuel Ares, del Club As Torres, tras ser segundos en la ronda clasificatoria por detrás de los ucranianos.

La grovense Valeria Oliveira remará también este domingo la final de C1 500 metros Sub 23, mientras que Lucía Tenreiro, del Piragüismo Illa de Arousa, estará también en la final de mañana de K2 500 Júnior junto a Uxía Rodríguez, del Kayak Tudense.