Diego Sylla: “He estado jugando con dolor, sin poder dormir por las noches”

Diego Sylla regresó este verano al Arosa con el cartel de fichaje estelar. Procedente del Arenteiro de Segunda REFF, el delantero de Dakar inició una segunda etapa en Vilagarcía tras su exitoso ciclo de cuatro temporadas de 2015 a 2019, cuando tuvo un rendimiento notable y llegó a ser capitán. Jugador carismático y muy querido por la afición, su rendimiento de momento está por debajo de las expectativas. Y es que arrastra una lesión desde pretemporada que le ha estado condicionando cada semana.





Hablemos de esa lesión, ¿qué es lo que ocurre?

Anduve con pubalgia, pero tras el parón de hace dos semanas he ido recuperando y ahora estoy mucho mejor. Estoy yendo a una clínica, haciendo trabajo específico y tomando antiinflamatorios.





¿Por qué limita tanto esta lesión?

A la hora de jugar no lo noto tanto, incluso cuando golpeo el balón que es cuando me molestaba más. El problema es después de los partidos, cuando llego a casa. De vez en cuando no puedo dormir de noche por la molestia. Es incómodo y trato de no forzar para evitar una lesión mayor.





¿A que % de facultades físicas has jugado este primer tercio de liga?

Pues te diría que al 100 % no estaba jugando. He ido aguantando y he estado jugando con dolor.





Es evidente que esto influye en el rendimiento...

Sí, claro. Influye pero he ido aguantado lo que podía y lo que el míster me pedía. Yo intento ayudar en lo que puedo al equipo.





¿Está lesión empezó el pasado año en el Arenteiro?

No, al final de la pasada temporada estaba bien. En esta pretemporada empecé bien, aunque al hacer doble sesión...De todas formas en el primer partido en el Barco empecé bien, pero después noté un tirón al golpear el balón y empezó a cargarse la zona otra vez.





Ahora viene una semana de tres partidos, ¿es un problema para tí?

No, para nada. Eso se aguanta. Jugaremos y haremos entrenanientos de recuperación al tener partidos domingo, jueves y domingo. Ahora mismo estoy bastante mejor. Ya pude completar un partido entero ante el Celta C y contra el Silva jugué también casi todo el partido.





¿Te preocupa solo haber marcado un único gol?

No, no me preocupa. Yo sé que el gol va a llegar. Además lo importante es que el equipo está haciendo las cosas muy bien. Todos estamos aportando y haciendo las cosas bien. Yo sé que en mi caso el gol va a llegar, lo tengo clarísimo, por lo que no me preocupa. Lo único que quiero es ayudar al equipo y hacer lo que me pide el míster.





¿Cómo te has encontrado el club a tu regreso tres años después?

Yo estoy encantado aquí, el club está como siempre. Además estoy cerca de mi famlia. El Arosa me hace sentir como en casa. La afición nos apoya cuando las cosas van bien y cuando van mal. Y se desplazan con el equipo. Yo estoy encantado en el Arosa, me siento feliz.





Ha empezado muy fuerte el Fabril, parece que a va a ser difícil descabalgarlo de la primera plaza...

Sabemos que hay cinco o seis equipos candidatos a luchar por las primeras plazas. Nosotros somos un equipo prácticamente nuevo, poco a poco vamos conociéndonos e iremos de menos a más. Sinceramente no miro la clasificación ni los que están arriba. Lo mejor es ir partido a partido e intentar sumar cada semana. Por ejemplo el punto que hicimos en el campo del Silva es muy importante. Es un campo muy fastidiado y muchos equipos van a perder allí. Esto es muy largo, aún quedan veinte partidos. Lo importante es no alejarse de los de arriba para pelear hasta el final para ser campeones si se puede.





Supongo que ya no te sorprende todo lo que está haciendo el Arenteiro este año...

Pues la verdad es que no. Tienen muy buen equipo, que en casa son muy fuertes y en estos dos años que estuve allí su mentalidad es la de ir siempre fuera a por todas. Le están saliendo las cosas bien, en una dinámica muy dulce en liga y Copa del Rey. La verdad es que me alegro mucho por el club y por mis excompañeros





Es un buen espejo donde puede mirarse el Arosa, ¿no?

Ojalá. Imagínate que aquí estuviéramos así. El Arenteiro no deja de ser un club de un pueblo pequeño y yo sé que aquí en el Arosa se vive mucho más el fútbol. Ahora mismo allí empiezan a vivirlo, pero no es lo mismo que aquí, yo estuve cuatro años en el Arosa y sé muy bien como se respira fútbol en Vilagarcía. Ojalá pudiéramos vivir algo así, sería increíble e íbamos a ver el campo de A Lomba a tope.





Cambiando de tercio, ¿Qué opciones le das a Senegal contra Inglaterra en el Mundial?

Todas. Vamos a ganar. Este año somos la selección revelación y vamos a ir a por todas. Tenemos muy buen equipo, aunque es una pena que no esté Sadio Mané. Si llega a estar él ni me preocuparía Inglaterra, aunque aún así tampoco me preocupa porque tenemos chavales jóvenes muy buenos, con hambre de hacer las cosas muy bien. El actual seleccionador, Aliou Cissé, estaba en la selección que en 2002 llegó a cuartos de final y ahora estos chavales tras ganar la Copa de África están muy motivados para superar ese resultado de 2002. La mayoría juegan en la Premier League y eso va a ser una ventaja para enfrentarse a Inglaterra.





¿Llegaste a vestir la camiseta de Senegal?

Sí, en la Sub 17. Coincidí con Gana Gueye, que está jugando el Mundial y estuvo en el PSG y ahora está en el Everton. Compartimos centro de formación y estuvimos en la Sub 17 durante un mes.