La directiva del Villalonga convoca una asamblea ante su posible relevo

El Villalonga vive sus tiempos de gloria después de proclamarse campeón de Preferente Sur, y de conseguir el ansiado ascenso a Tercera RFEF. Tras estos últimos acontecimientos, el equipo puede estar a días de sufrir nuevos cambios. El próximo domingo 19, la directiva del Villalonga FC ha convocado a sus socios en asamblea, con el fin de determinar la continuidad de la actual directiva. “Levamos xa seis anos e gustaríanos que se collese o relevo”, comenta Marcelo, actual presidente de la entidad.



Lo cierto, es que actualmente se encuentran unas seis personas al frente de la directiva del club, una cifra insuficiente para afrontar las exigencias de Tercera RFEF. “Non sabemos se alguén ten intención de presentarse. No caso de que non sexa así, eu estaría disposto a seguir un ano máis, pero necesitaría a axuda dos socios. Para manter ó equipo en Terceira fan falta, mínimo, unhas 15 personas na directiva”, recalca el actual presidente.



“Se facemos tan pronto a asamblea é por si alguen quere coller o relevo, que teña tempo para asentarse e de preparar as cousas ben. Non nos gustaría perder á xente que temos ahora no equipo de fútbol”, destaca.