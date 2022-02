El “efecto Dani Abalo” hace revivir a tiempo al Portonovo

Tres partidos, tres victorias. La llegada de Dani Abalo ha revivido a un Portonovo que vuelve a engancharse a la pelea por el top cinco en Preferente, que permitirá luchar por ascender en la segunda fase de la liga. El futbolista vilagarciano cerró su primera semana de arlequinado con un pleno. Marcó el gol de la victoria en Moaña, repitió el miércoles ante el CJ Cambados con un tanto decisivo, y el domingo fue el más incisivo en el claro triunfo ante un Céltiga en crisis (3-0).



“Cada día me voy encontrando mejor físicamente, aunque en el último partido acabé renqueante de la rodilla derecha”. Y es que el ex jugador de Champions League recibió bastantes entradas duras, algo a lo que tendrá que acostumbrarse en l categoría. “El ritmo de la liga es mucho más lento de lo que estoy acostumbrado”, explica. “Creo que tenemos un buen equipo y si ganamos el próximo partido nos metemos de lleno en la pelea. El objetivo es intentar meternos en esos cinco primeros”. Dani Abalo recibió propuestas de equipos de fuera de Galicia y también de Tercera gallegos, pero ni se llegó a plantear ninguna de estas opciones. “Cuando hablé con el míster del Portonovo se lo expliqué claro, yo quiero seguir jugando al fútbol pero en casa después de muchos años fuera. Mi idea es jugar uno o dos años más antes de retirarme”. El Portonovo disfruta de un futbolista diferencial, y Abalo vuelve a tener la continuidad que le faltó la pasada temporada en Ferrol. “Yo aquí estoy contento. Vuelvo a sentirme futbolista y a disfrutar del fútbol, a gusto y cerca de casa”.



A Abalo, que jugó en Primera y Segunda en España, también en equipos de Portugal, Bulgaria, Turquía y Polonia, le llama la atención las instalaciones de las que dispone el Portonovo en el complejo de Baltar. “Tenemos un campo de hierba natural grande y dos de hierba sintética para entrenar. Además el club tiene ganas de hacer las cosas bien y apuesta por jugadores jóvenes, por los que tengo predilección”. En este sentido destaca a “Diegui, me gusta mucho, también Charli y me está sorprendiendo el juvenil Parada porque tiene mucho gol”



El Portonovo ha pasado de ser penúltimo a situarse séptimo tras sumar los últimos 9 puntos. Está a 2 de la quinta plaza, aunque los partidos aplazados hacen que la tabla sea irreal. Mañana miércoles se jugarán varios pendientes. El Umia recibe al Sanxenxo (20 horas) y el Ribadumia al Moaña (21 horas).