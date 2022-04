El “efecto Luisito” hace creer a todo el arosismo en la permanencia

El Arosa está un punto más lejos de los puestos de salvación (a 3) cuando quedan solo cuatro jornadas para la conclusión del campeonato. Visto de esta forma la última jornada no fue demasiado positiva para sus intereses, sin embargo del empate en el derbi ante el Pontevedra ha nacido una corriente de optimismo e ilusión en todo el arosismo que invade a equipo y afición.



El “efecto Luisito” es un hecho. Al menos en cuanto a sensaciones. El Arosa volvió a ser competitivo, lejos de la pobre imagen ofrecida en el Helmántico. Como suele suceder casi siempre en estos casos, el cambio de inquilino en el banquillo provoca una reacción inmediata de los jugadores. Algunos corrieron y presionaron el domingo como nunca lo habían hecho en partidos anteriores. Algo que ya advirtió el técnico de Teo. Compromiso, esfuerzo y actitud son innegociables. En cuando a fútbol, el Arosa tuvo un buen plan que supo ejecutar. Y estuvo muy cerca de tumbar a la mejor plantilla de la categoría, pero los granates hicieron valer su descomunal pegada incluso en inferioridad numérica.



La afición arlequinada se marchó de A Lomba con la creencia de que su equipo va a lograr la permanencia de la mano de Luisito Míguez. Decimoquinto con 35 puntos, 2 menos que Marino y un Real Avilés que está en plaza de play-out, y 3 menos que Móstoles y Langreo, que están fuera de descenso, la situación es crítica pero reversible. El equipo salió reforzado del derbi. Se vio cerca de ganar y eso será su mejor aval para no dudar el domingo en horario matinal en el Vero Boquete de Santiago.



Enfrente estará el Compostela, octavo con 41 puntos, que sigue cerca de play-off pero está realizando una muy mala segunda vuelta. De hecho es el segundo peor equipo de la competición solo por delante del Ceares en la segunda parte de la temporada. Circunstancia en la que no parece perder demasiado tiempo ni prestar excesiva atención Luisito, que pone el foco de nuevo en los suyos. Sus palabras de “xogámonos a vida”, lo dicen todo.



El Arosa no quiere mirar más allá del domingo. Ayer inició la semana de entrenamientos con el objetivo de sumar de 3 en Santiago. Después recibirá al Móstoles, viajará a Madrid para medirse al Leganés B y acabará la liga en casa con el Bergantiños. Son cuatro finales. Si las saca adelante seguirá en Segunda RFEF, pero su margen de error es mínimo. La afición lleva tiempo siendo muy consciente. El domingo dio el do de pecho en A Lomba. El derbi fue un espectáculo en la grada gracias a como los vivieron los seguidores arlequinados y granates. Las arcas del club también lo agradecieron con la mejor taquilla de la temporada.



Se espera que la onda arlequinada también esté presente en San Lázaro. El Compostela facilitó 250 entradas ayer al Arosa. Son 200 de adulto de Preferencia que tienen un coste de 15 euros y 50 sub 18 que valen 5 euros. Desde hoy estarán a la venta en las oficinas del club en A Lomba. La directiva del Arosa fletará un autobús para sus seguidores. Estuvieron en Langreo y en Salamanca y no fallarán en Santiago, y es que el arosismo cree. El “sí se puede” cobra más sentido que nunca.