“Se estamos arriba é porque xogamos a peito descuberto”

El Viajes InterRías FF recibe esta tarde en San Pedro (17 horas) al Huesca en la vigésimo primera jornada de liga de Segunda RFEF. Instaladas en la segunda plaza, a 3 puntos del líder Real Madrid B y con 4 puntos de ventaja sobre el Atlético Baleares, las locales ambicionan una quinta victoria seguida para seguir soñando con el ascenso.



Enfrente estará un rival de mitad de la tabla, con un cómodo colchón de diez puntos sobre la zona de descenso, y que fuera de casa tiene resultados muy irregulares. De hecho, es el segundo peor equipo de la categoría como visitante con sólo 5 puntos sumados de 30 posibles. “É algo que seguramente esté relacionado coas longas viaxes que teñen que afrontar en autobús”, explica Cris Oreiro, que lo sufrió en sus carnes en la primera vuelta cuando su equipo se desplazó por carretera a Huesca. Si bien, esta vez las aragonesas han volado a Santiago y se espera que estén en plenas condiciones para plantar cara esta tarde.

Con Laura Iglesias “Hucha” ya recuperada y Figue con molestias en un tobillo, la entrenadora coruñesa deberá hacer descartes en la convocatoria de nuevo. Oreiro reconoce que “é dficil xestionar iso, a xente o leva regular”. La entrenadora trata el asunto “con sinceridade, sen enganar a ninguén”, consciente de que el ánimo de las que no juegan se puede ver mermado, pero recuerda que “somos un equipo e todas son importantes no día a día”. El trabajo semanal es la clave del rendimiento cada fin de semana.



En el duelo de esta tarde estarán frente a frente en los banquillos dos entrenadoras. Algo que no es habitual en esta categoría ni en las superiores, ya que en Primera RFEF solo hay dos mujeres entrenadoras y en Primera División tan solo tres. Verónica Rodríguez dirige a un Huesca en el que destaca la dupla atacante que forman Laura Royo, ex del Villarreal, y la japonesa Akane Kuwahara. Entre ambas llevan 15 de los 25 goles del equipo visitante. “É un equipo que en 16 dos 20 partidos fixo gol”, apunta Cris Oreiro. “Espero un partido como o da primeira volta, alí sufrimos nas disputas e cos balóns ás costas”, un problema que evidenció el InterRías la semana pasada también en Gijón, cuando el Sporting hizo bastante daño a la línea defensiva de tres celeste. Oreiro no contempla protegerse con más jugadoras atrás y lo explica. “Eu creo que a estrutura é importante para o modelo do xogo, non vou a cambiar o sistema. Sei que defender con 3 e peor que defender con 4, pero temos un modelo definido con esta estrutura e é o que nos trouxo ata aquí”. El Viajes InterRías será fiel por tanto a su estilo hasta final de liga.



A falta de diez partidos sus opciones de ascender son evidentes, pero Oreiro reconoce que todo puede pasar. “As segundas voltas son máis difíciles que as primeiras. Todos imos perder puntos porque é moi dificil gañar. Os nosos partidos son abertos. A maioria dos equipos xogan a que non pase nada, pero nós saimos a gañar. Se estamos arriba é porque xogamos a peito descuberto e non imos cambiar”, avisa.

El equipo de Sanxenxo quiere mantener su fantástica dinámica en casa, donde no ha perdido en toda la temporada (7 victorias y 2 empates en 9 partidos). El apoyo del público volverá a ser importante en una jornada en la será inevitable mirar de reojo lo que hagan los rivales directos, que también juegan como locales.