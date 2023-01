“Estoy avanzando”, dice Jéssica Bouzas tras su experiencia en Australia

Jéssica Bouzas ya se entrena en Madrid tras cerrar una gira australiana de tres semanas que considera “muy positiva”, en la que representó a España en la United Cup y disputó la previa de su primer Grand Slam, quedándose a las puertas del cuadro final del Open de Australia. Ha sido un inicio de temporada especial, que le permite seguir escalando en el ranking mundial (es la número 175 virtual) y empezar a recoger los frutos al importante cambio a nivel profesional y personal que ha dado al dejar la Academia Ferrer en Jávea después de 7 años, para irse a Madrid a trabajar con su nuevo técnico Javier Martí.



“En la United Cup no teníamos expectativas de jugar y al final pude jugar tres partidos. La experiencia en el individual fue muy buena, en un estadio grande con mucha gente, con Rafa Nadal y a su equipo en el banquillo” al igual que otros compañeros de la selección. Al margen de la victoria ante la australiana Olivia Gadecki, Jéssica valora sobre todo lo que aprendió esos días. “No solo de las jugadoras, también del tenis masculino, sus rutinas, entrenamientos, cómo ven sus partidos...” Jéssica tomó buena nota de Rafa Nadal y unos días después se trasladó a Melbourne con mucha confianza y motivación para jugar la Qualy del Open de Australia.



“Creo que estar en la United Cup me ayudó mucho a normalizar todo. En la previa creo que jugué bien”. Ganó a la holandesa Arantxa Rus 6-4 y 6-0 en su debut. Afianzó las buenas sensaciones de juego ante la australiana Ellen Pérez (6-3 y 6-2) y perdió en un cara o cruz con la joven checa Brenda Fruhvirtova en casi tres horas de partido (6-3, 6-7 y 4-6). “Estuve cerca. Fue muy luchado y sacamos conclusiones buenas para mejorar. Quizá se hubiese ganado ese partido no aprendería tanto en qué cosas mejorar para que no vuelvan a pasar. Te queda la espina clavada y por eso analizas más ciertos aspectos”.



Jéssica hace tiempo que no se marca retos ni objetivos a largo plazo a nivel ranking. Prefiere centrarse en el día a día. En trabajar duro y ser cada vez mejor. Independientemente del sitio al que pueda llevar su carrera profesional, no en vano el circuito profesional es muy exigente. “Yo estoy contenta con lo que hice en mi primer Grand Slam. Estoy con muchas ganas”.



El traslado a la capital de España ha sido un cambio para bien. Un equipo de profesionales la rodean. Además de estar a las órdenes de Javier Martí, trabaja con el preparador físico Adolfo Madrid, y también con un especialista en psiconeuroinmunología. “Aquí todo es muchísimo más profesional. No porque un sitio sea mejor o peor que el otro. Lo que ocurre es que todo es más dedicado a mí”. Aspectos como la preparación física y la nutrición empiezan a surtir efecto. “Estoy contenta, a gusto y con muchas ganas. Adaptarme al cambio me ha costado muy poco”.



En lo tenístico, con Javier Martí ya había coincidido en julio durante dos torneos en Alemania, en los que hizo excelentes resultados (título y semifinales). Trabajar junto al técnico que fue clave en la carrera de Paula Badosa es otro aliciente para Jéssica Bouzas Maneiro. “Independientemente de que los resultados vayan bien o mal, yo veo que estoy avanzando tenística, física y mentalmente. Estoy con muchísima motivación”.



A Jéssica Bouzas le tocará hacer maletas en unos días. Viajará a Inglaterra a disputar el W60 de Sunderland, otra vez sobre pista dura. El cuadro final del torneo comienza el lunes. Una nueva experiencia para progresar y aprender.