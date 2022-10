Fajardo pide que se aumenten a 200.000 euros las ayudas a los clubes de Vilagarcía

Vilagarcía en Común – Esquerda Unida se suma al debate abierto por Podemos-Marea da Vila sobre el papel que desempeña la Fundación de Deportes respecto a los clubes en Vilagarcía, que son los grandes dinamizadores del deporte base con su actividad diaria a lo largo de casi todo el año. Juan Fajardo pone el foco en una de las grandes demandas de las entidades, que son las ayudas directas en forma de subvenciones al deporte federado que reciben. Los clubes las consideran escasas en comparación con otros Concellos.

Desde VeC-EU piden que se aumente la cifra hasta los 200.000 euros, que sería más del doble de lo que reparten en la actualidad (94.000 euros). Una medida que “permitiría mellorar a capacidade destes clubes para a formación, traslados, material”, lo que a su vez “suporía ampliar os beneficios sociais que o traballo destes clubes proporcionan á comunidade”.

El portavoz de Vilagarcía en Común – Esquerda Unida considera esta cuestión una prioridad y apunta también a la necesidad de mejorar “o mecanismo polo que se xestionan e conceden as axudas, posto que os clubes deben anticipar os gastos que estas soportan unha media de unha ou dúas temporadas o que, na práctica, causa grandes problemas financeiros e dificulta enormemente a súa subsistencia”.

Al igual que Podemos, que presentará al Pleno una moción para reclamar un estudio de las instalaciones deportivas, Vilagarcía en Común – Esquerda Unida califica de “calamitoso” el estado de algunas instalaciones deportivas municipales “que case non teñen mantemento nin novas inversións”, a la vez que denuncian que “tampouco teñen uso multitude de espazos deportivos de titularidade municipal, como pode ser Fexdega que leva anos parado cando debería ser un motor para o deporte municipal e que permitiría que se celebrasen alí unha manchea de disciplinas con calidade”.

Por eso VeC-EU pide al gobierno que aparte de ampliar los fondos que permitan aumentar las ayudas económicas a los clubes, dote a Fexdega “das pistas deportivas prometidas e incrementar esta instalación cunha nova pista de parqué permanente ante a situación e necesidades e obras do pavillón de Fontecarmoa”.

Juan Fajardo se muestra especialmente crítico con el concejal de Deportes y habla de “un deterioro da política deportiva municipal desde a chegada de Miro Serén á dirección deste área. Podemos dicir que é o peor concelleiro de Deportes de toda a época democrática, que suma conflitos con todos os clubes, cunha xestión que ten abandonadas as instalacións deportivas e en contra a case todas as entidades deportivas do concello”.