Faltó fluidez y pegada

Resignados. Así se marcharon los aficionados de A Lomba ayer después de que el Arosa no pudiese derribar el muro defensivo del Alondras. El empate sin goles, el objetivo que buscaron los visitantes prácticamente desde el calentamiento, es un escaso botín para un Arosa que quiere recuperar la categoría perdida. Al equipo de Luisito, que sancionado vio el partido sin dar indicaciones al lado del banquillo, le faltó fluidez y calidad para atacar espacios reducidos, más allá de Julio Rey, que es capítulo aparte.



Al Arosa le costó meterle mano al plan defensivo de los de Cangas. Y cuando lo hizo, no tuvo pegada. Solo tres goles anotados en cuatro partidos ya es un indicativo de que falta resolución para dominar el área rival. A pesar de que ayer la madera evitó en la segunda parte las ocasiones más claras de Borja e Iñaki.



El Alondras planteó un partido de ritmo bajo, parapetado en su campo con un dibujo 5-3-2. Los de Cangas cedieron el balón al Arosa y solo se estiraron con las acciones que ganó Javi Pereira en banda derecha. Luisito Míguez, que contó con la baja por lesión de Sandá, apostó por jugar con tres delanteros, situando al juvenil Hugo Losada en la derecha y Sylla en la izquierda. Julio actuó en la mediapunta. Al Arosa le costó mucho encontrar espacios entre líneas y a la espalda de la zaga visitante. Aún así tuvo ocasiones con centros desde banda derecha. Borja tuvo dos claras. La primera en un buen servicio de Santi, pero en área pequeña no logró conectar con la cabeza el remate. Al minuto siguiente, a la salida de un córner, remató desviado desde el punto de penalti, otra vez de cabeza.



Ante un rival plagado de veteranos, que quiere ritmo bajo y que pasen pocas cosas, abrir la lata es fundamental. El Arosa no lo hizo y cada minuto que fue pasando fue jugando a favor del rival,que imponían el ritmo. Los locales tenían la pelota, pero les costaba encontrar espacios para generar ocasiones. El juvenil Hugo Losada apareció poco en el primer tiempo, pero cuando lo hizo generó peligro. Primero en un remate abajo, tras otra internada de Santi, que salvó un defensa en el suelo. En el minuto 24 se sacó un disparo potente desde la frontal que obligó al portero Andrés a despejar a córner.



En el último cuarto de hora de la primera parte fue el Alondras el que avisó. En el 32 Mauro casi marca desde la frontal, con un buen disparo que no cogió portería, tras una jugada larga que inició Javi Pereira en la derecha. El propio Mauro tuvo otra antes del descanso, también con un disparo desde la frontal del área, al que respondió Manu Táboas.



El Arosa no cambió nada de inicio en la segunda parte. Fueron los visitantes los que hicieron las primeras sustituciones, aunque manteniendo su dibujo y propuesta. La actividad de Julio dio soluciones en ataque al Arosa. Un carrera del capitán por la izquierda, tras un pase de Brais Vidal, a punto estuvo de hacerlo buena Sylla, que no acababa de estar cómodo en la banda izquierda, lejos del área. El senegalés no llegó al remate en área pequeña porque salvó un defensa el servicio de Julio.



La segunda del Arosa llegó en una jugada larga, entre Julio, Cotilla, Abel, Sylla y Hugo, que acabó rematando Borja dentro del área y el balón se estrelló en el larguero. Fue muy clara.



Los minutos pasaban y nada variaba. Mediado el segundo acto el Arosa movió ficha por primera vez. Se fue Sylla, con problemas físicos desde hace semanas, y Abel, que tenía amarilla, y entraron Mario y Fajardo. El Arosa pasó a jugar con tres defensas y carrileros, pero no mejoró. A falta de menos de un cuarto de hora entraron Brais Pedreira y Iñaki, con la idea de hacer más ofensivo a un equipo que se fue apagando. En el tramo final al Arosa le faltó energía y empuje, algo que se le presuponía en A Lomba. Aún así apareció Julio. Siempre Julio. En el 87 se sacó un centro que tocó Borja y acaba rematando al poste Iñaki, el más activo de los cambios.



La última ocasión en el descuento fue visitante, en la que Nacho Rosillo dentro del área remató desviado.



El empate deja al Arosa con 7 puntos después de cuatro partidos. Más allá de lo que indica la clasificación, que es igualdad absoluta, el equipo necesita mejorar sus números en ataque. Ahora dispone de una semana de descanso, ya que la liga para debido a la Copa de Regiones UEFA. El 16 de octubre volverá a jugar en A Lomba y recibirá al Estradense.