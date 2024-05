Fungueiriño: “Lo importante es mantener este proyecto”

El Cidade de Ribeira tiene matematicamente garantizada la permanencia en Preferente Norte durante, al menos, una temporada más. Los de Manuel Ángel se colocan en novena posición, a falta de dos partidos, con 42 puntos, empatado con el décimo clasificado, el Dubra. Los de Ribeira regresaban esta temporada a la categoría con el objetivo de asentarse en la misma. “El objetivo desde principio de temporada era la permanencia, consolidarnos en la categoría y aguantar sin problemas. Ahora parece que las cosas ya están practicamente decididas y la permanencia está asegurada”, comenta Fungueiriño, presidente del club ribeirense.



Una temporada en la que el Cidade de Ribeira tuvo que asentarse, luchando en numerosas jornadas por no caer en las partes más bajas de la tabla. “Fue una temporada donde sufrimos muchas novatadas, donde no podíamos tener fallos. Al final, fueron una serie de partidos en los que pagamos bastante esas novatadas, sobre todo a principio de temporada por no saber aguantar los resultados”, comenta el presidente de la entidad de Ribeira. “Ha sido una temporada para aprender, lo fundamental es que este proyecto se mantenga y que todo el mundo quiera seguir de cara a la próxima temporada”, destaca.



El objetivo de los de Manuel Ángel ahora es mantener la novena plaza y acabar de la mejor manera posible la temporada. “Queremos que sea un fútbol vistoso, al final, hemos pagado las inexperiencias de la categoría, es gente muy joven, acompañada de algún veterano”, señala el presidente del Cidade de Ribeira.

“Creo que este año, si no se convirtieran esos fallos, podríamos haber acabado más arriba en la tabla clasificatoria. Lo que tenemos que hacer es seguir construyendo en base a la gente joven”, resalta Fungueiriño.



Los de Manuel Ángel afrontan ahora sus dos últimos partidos. Este próximo domingo viajan al estadio del Dubra, con el que se encuentran empatados a puntos, por lo que deberán de consumar una victoria para no caer a la décima plaza. “Queremos acabar con los máximos puntos posibles”.