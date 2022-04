El fútbol brinda otra oportunidad de gloria al Viajes InterRías FF

El Viajes InterRías FF atraviesa por una montaña rusa de emociones en esta segunda parte de la temporada. El equipo que entrena Luis Treviño está a dos victorias del ascenso a Tercera RFEF. Algo previsible hace dos meses, pero para nada esperado hace un par de semanas. Y es que el equipo de Vilalonga firmó una gran primera vuelta, liderando la liga. En febrero tenía una cómoda renta de 6 puntos sobre el Sárdoma y 12 sobre el Real Oviedo B. Pero entonces ocurrió la impensable. El equipo entró en barrena. No fue capaz de ganar durante seis jornadas seguidas (4 empates y 2 derrotas) y se vio relegado a la cuarta plaza a falta de tres jornadas. El ascenso parecía lejano entonces, pero el pasado fin de semana rompió su mala dinámica con una goleada ante el Olímpico de León que vino acompañada de pinchazos de sus máximos rivales.



El Viajes InterRías FF recuperó la segunda plaza que ahora quiere defender con uñas y dientes. “Estuvimos en mala dinámica y no dábamos con la tecla”, explica Luis Treviño. “Pero no ha sido fácil para ningún rival, a excepción del Friol. Ahora nos lo jugamos a dos partidos”.



Mañana a las 12 horas visita al Spórting de Gijón B en Asturias en la penúltima jornada de liga. Dos finales separan al equipo de Tercera RFEF, o lo que es lo mismo, de situarse entre los mejores sesenta equipos de España. El filial sportinguista no se juega nada en el partido. Está descendido al verse arrastrado por el primer equipo. Las visitantes deberán manejar la presión de tener que ganar. Treviño hace viajar a las 20 jugadoras de la plantilla, por lo que realizará los descartes de la convocatoria antes del duelo. “Tenemos que sacar el partido adelante, no hay excusa que valga”, dice Treviño. “Volver a depender de nosotras mismas no puede volverse en contra. Tenemos que hacer las cosas bien e ir a ganar el partido”, insiste el entrenador vilagarciano, que no espera un partido ni mucho menos fácil porque el Spórting “es un equipo jovial que compite”. En un campo de amplias dimensiones en Mareo el Viajes InterRías FF espera dar el penúltimo paso hacia el ascenso. Si gana deberá rematar la faena el domingo 24 en San Pedro ante el Versalles (12 horas). Mañana también a las 12 horas juegan en Vigo Sárdoma y Real Oviedo, ambos están obligados a ganar para hacerse con la tercera plaza, que puede dar el ascenso, y para mantener opciones de ser segundos si es que tropieza el Viajes InterRías FF. Pero lo que pase en este partido de poco le importará a las de Sanxenxo, ya que deben hacer sus deberes y sacar el partido adelante para seguir dependiendo de sí mismas.