Galicia logra la corona europea en Vilagarcía

Galicia se proclamó campeona de la Copa de las Regiones UEFA al ganar en la gran final a Belgrado en A Lomba. Un hito para el fútbol modesto gallego y un nuevo éxito para el español, puesto que Galicia se suma a los éxitos logrados en el mismo torneo por País Vasco en 2005 y Castilla y León en 2009.

Ante más de tres mil personas en A Lomba, el escenario mágico donde no falló nunca la selección de Iván Cancela, Galicia encarriló la final en la primera parte con los goles de Félix y Álex Rey, este último de penalti en una acción que le costó la segunda amarilla al central serbio Krstović. Con una ventaja de dos goles y jugando contra diez la final no fue un paseo ni mucho menos, y es que los serbios nunca le perdieron la cara al partido y recortaron distancias por medio de Kolarevic, el mejor de la final.

Galicia fue fiel a su dibujo, a su estilo y prácticamente a su once tipo en la competición. A pesar de que Cancela tuvo que hacer un cambio obligado a última hora, dando entrada a Antonio por Carabán. Los locales combinaron bien, asociándose y progresando con pases en la primera parte. Además encontraron muy rápido el gol. Fue en una gran acción del jugador del Arosa Iñaki, que partiendo de banda derecha se fue hacia dentro y metió un pase medido sobre Félix. El delantero del Choco controló de pecho, dejando atrás al portero Bojovic, y marcó a puerta vacía.

El 1-0 dio mucha confianza a Galicia, mientras que a los serbios les costó mucho someter a su rival con balón. Mediada la primera parte Belgrado tuvo una opción en una arrancada en mediocampo del poderoso Uros Pavlovic. El jugador del FK Komgrap lanzó desde treinta metros, obligando a Ramón a despejar de puños. El partido se puso cuesta abajo para Galicia cuando en el minuto 38 Álex Rey probó suerte con un lanzamiento desde fuera del área. El balón dio en la mano de Krstović. Penalti y segunda amarilla. El propio Álex Rey marcó el 2-0. El jugador del Rápido de Bouzas completó un gran torneo, demostrando su calidad y su talento en el uno contra uno.

Lejos de rendirse o bajar los brazos, Belgrado dio un aviso antes del descanso, merced al joven Kolarevic. A sus 19 años demostró en A Lomba que tiene un prometedor futuro. De sus botas nació en una gran individual, con disparo abajo que salvó con el pie Ramón.

Los jugadores y técnicos posan con el triofeo que los acredita como campeonas de la Copa de Regiones UEFA / Mónica Ferreirós



En la segunda parte Galicia empezó dominando, pero con el paso de los minutos fue bajando enteros. Aún con diez, Belgrado empezó a generar llegadas y ocasiones claras. Con Milan Kolarevic desatado. Jesús Varela salvó el 2-1 lanzándose al suelo de forma providencial. Pero en el 57 los serbios obtuvieron un merecido premio con el 2-1. Otra vez Kolarevic, con una gran maniobra en área y un disparo abajo muy ajustado. Acto seguido Iván Cancela hizo un doble cambio para oxigenar a su equipo, pero los serbios siguieron a la carga y tuvieron una clara para el 2-2. De nuevo con Kolarevic, pero Ramón despejó su remate. Con Serbia cada vez más arriba, Galicia tuvo una gran opción con espacios para el tercero. Adri Otero asistió a Iñaki, que envió por encima del larguero con todo de cara para marcar.

Los cambios realizados por Cancela surtieron efecto. Adri Otero estuvo cerca de hacer el tercero, pero su remate se estrelló en el poste. En el 73 llegó el tanto de la tranquilidad para los gallegos. Combinaron Ube y Óscar Lorenzo en la derecha. El centro de este último llegó al segundo palo, donde controló Iñaki y no perdonó con un disparo abajo.

Con Belgrado más cansada y desorganizada, Galicia empezó a tener ocasiones para golear. El propio Iñaki rozó el doblete, pero un defensa serbio evitó el cuarto prácticamente bajo palos. En el 83 Serbia tuvo su gran opción de meterse en el partido, pero Ramón salvó el disparo de Gabrilovic. A pesar de la derrota, Belgrado fue un digno finalista. Tras el pitido final del árbitro se desató la fiesta. Galicia celebró por todo lo alto el título continental.