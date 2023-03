“Si ganamos 4 de los 5 partidos podemos ser campeones”

Por decimotercer partido en lo que va de liga Manu Táboas echó el candado a la portería. El portero del Arosa está realizando una excelente temporada. “A nivel de números puede que sea la mejor de mi carrera”, dice. Ante el Silva el domingo fue un mero espectador en la primera parte, pero en la segunda apareció para ser decisivo otra vez. “Nosotros sabemos que si tenemos portería a cero siempre vamos a tener opciones de llevarnos el partido”.

Táboas ha conseguido echar el cerrojo en más de la mitad de los encuentros después de 25 jornadas. Esa solvencia defensiva está permitiendo al Arosa seguir el ritmo que marca el Fabril. Con 13 puntos de ventaja sobre el sexto puesto a falta de 15 en juego, el equipo arlequinado tiene el play-off garantizado, pero aspira al título. “Tenemos que olvidarnos del Fabril y debemos centrarnos en nosotros. Estoy seguro que si ganamos cuatro de los cinco partidos que quedan seremos campeones”, dice Táboas.

El portero insiste en la receta de “estar defensivamente serios”, algo que está siendo la seña de identidad del equipo esta temporada. “Estamos a buen nivel. El domingo faltaba Pacheco y Nacho cumplió perfectamente”, destaca sobre el comportamiento colectivo por encima de las individualidades. “La clave está siendo esa”.

El Arosa llega fuerte mentalmente a la recta final. A un último mes donde hay tanto en juego por arriba y por abajo en la liga que todos los partidos van a ser a cara de perro. Con los posibles arrastres que producirán la caída de Polvorín y Bergantiños serán 5 los equipos que se vean afectados. Desde el Paiosaco, quinto por la cola con 30 puntos, al Viveiro, que es séptimo y está a 2 puntos del playoff, solo hay 3 puntos de diferencia.

“Todos los resultados están siendo muy justos y va a ser así hasta el final”, explica Táboas, que pone varios ejemplos. “El Arteixo pudo empatar tranquilamente en Abegondo y el Celta C, que venía de ganarnos a nosotros, perdió en A Estrada”.

Cada partido, por tanto, será impredecible, independientemente de lo que dicte ya la clasificación. No hay favoritos y todo está abierto porque la necesidad de puntos apremia. “El equipo está confiado. Vemos que es posibe ganar la liga y la afición está enganchada”, destaca el portero arlequinado. “Lo dice todo el mundo, es impresionante como están... en Tercera y organizando viajes. Eso no lo hace nadie en esta categoría. Nosotros intentamos demostrarles que valoramos todo lo que están haciendo. Nos están ayudando mucho”, agradece Manu Táboas.