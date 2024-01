Ganar al Viveiro es obligado

Ganar es obligado para el Arosa esta tarde en A Lomba (17 horas) ante el Viveiro. Los de Cantarrana llegan en descenso, sólo han sumado 2 puntos de los últimos 12 y acumulan casi 300 minutos sin hacer gol. Con este partido se cierra la primera vuelta. El Arosa necesita ganar para llegar al ecuador en puestos de play-off, lo que sería un refuerzo anímico tras una primera parte de temporada irregular y lejos del objetivo del primer puesto. Y sobre todo supondría alcanzar los 28 puntos. Unos números de partida algo más acordes para soñar con la remontada hacia el título en la segunda vuelta.



El Arosa ambiciona su tercera victoria consecutiva como local. Ante UD Ourense y Somozas fue muy superior. Tanto en Vilaxoán como en A Lomba. A nivel defensivo apenas concedió ocasiones y dejó su portería a cero. En ambos partidos mereció golear. Esa es la línea a seguir esta tarde. Aunque el rival es diferente y planteará otras dificultades.



Todo apunta a que el Viveiro se presentará en A Lomba con una línea de cinco en defensa, buscando contratacar y el balón parado como armas ofensivas. Los visitantes son un equipo joven, que desde que empezó la liga siguen cambiando cromos. Se fueron ya ocho jugadores y llegaron otros siete. Su técnico Alberto López tiene que ir encajando y acoplando piezas. El ex del Arzúa o Sarriana, entre otros equipos, está haciendo un gran trabajo en Viveiro dadas las circunstancias. Y hoy no dará facilidades.



El Arosa recupera a Pacheco, que entra en la lista, ya que no figura en ella ningún juvenil. Luisito explica que hay varios jugadores con “muchos problemas físicos”, pero asegura que “va a salir un once súper competitivo” y que tendrá “jugadores en el banquillo que están deseando jugar”. De repetir el once de las dos últimas semanas, coincidirán en el campo Iñaki, Martín Diz, Sylla, Borja y el enrachado Rubo, que marcó en las dos últimas jornadas. Cinco jugadores de ataque junto a Antón Concheiro. “El equipo está convencido. Es un partido muy importante para nosotros”.



Luisito no se fía del rival. “Si situación es muy engañosa”, asegura. “Evidentemente en casa está fallando mucho, sorprendentemente, pero fuera de casa lleva unos números de equipo de nivel. Sólo perdió dos partidos”. El Viveiro es decimocuarto como visitante, con 8 puntos en 8 partidos. Y viene a A Lomba a intentar sumar. El empate ya sería un gran botín. Todo lo contrario que para el quinto clasificado, que necesita sumar de tres.



Al entrenador del Arosa le preocupa el estado del terreno de juego. “El campo, como no mejore, es un problema gordo. Está muy mal”. Luisito considera que “desde la Copa del Rey este campo ya no se cuidó más. Se abandonó. Me da mucha tristeza. Evidentemente yo entiendo que es un campo viejo en cuanto a terreno de juego y tiene muchos años. A principio se hizo un esfuerzo muy grande, pero ahora si se deja ir...” Luisito destaca que su equipo “no entrena ni un sólo día” en A Lomba y considera que pese a ello está mal y “es un problema”. Aunque también reconoce que él es sólo el entrenador y los que ·”tienen que tomar medidas son otra gente”. Mientras tanto está pendiente de la metereología. “Espero que para el domingo no llueva para que igual esté un poco mejor, pero como llueve va a ser un problema”.



Habrá que ver también cuál es la respuesta de la afición, ya que el último partido en A Lomba presentó la afluencia de público más baja de los últimos años.