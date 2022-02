Un golazo del juvenil Álex en el 94 impulsa al Arosa en A Lomba

Un golazo del juvenil Álex Rodríguez en el minuto 94 dio ayer la victoria al Arosa en A Lomba ante la Ginmástica Segoviana. Tres puntos de oro con los que el equipo arlequinado cierra una semana de tres partidos con un balance de 4 puntos logrados ante rivales directos, que le dan un pequeño colchón sobre la zona de peligro. La afición arlequinada está abonada a las alegrías en el tiempo de aumento. Al igual que en la anterior victoria ante el Marino, A Lomba estalló de alegría en el descuento. Los minutos de la euforia.



El partido fue muy nivelado, a pesar de que los locales jugaron en superioridad numérica toda la segunda parte. Eso sí, no concedieron en defensa. Después de ocho partidos encajando, echaron el cerrojo porque apenas concedieron ocasiones a su rival. El equipo arlequinado encontró el premio al final, no estaba teniendo muchas llegadas ni opciones de remate, pero no perdió la fe y vuelve a sumar una victoria en casa, donde empieza a hacer fuerte. Algo fundamental de cara a su objetivo de lograr la permanencia, porque todavía le quedan siete partidos en A Lomba, donde la afición vive toda una montaña rusa de emociones en cada partido.



Jorge Otero introdujo varios cambios en el once respecto al último partido como anunció en la previa. Los más significativos fueron la vuelta de Álex Cobo a los terrenos de juego después de la lesión que sufrió en septiembre. Javi Fontán, con un percance muscular, no entró en la convocatoria, mientras que Campillo, Julio y Luismi fueron al banquillo, por lo que Mon, Ross y Beda tuvieron su oportunidad de inicio. Pese al desgaste físico en el tercer partido en siete días, el Arosa no cambió su plan de jugar con ritmo alto y laterales largos y profundos. Espoleado por el animoso y ruidoso grupo de aficionados de la grada de Preferencia, que fueron el pulmón adicional que necesitaba el equipo.



La Segoviana también quiso progresar con balón y desplegarse en campo contrario, por lo que la lucha se centró en el centro del campo por la iniciativa en el juego. El equilibrio fue absoluto en la primera parte, aunque las dos mejores ocasiones fueron locales. Avisó primero la “Sego” en el minuto once. Con Ross en el suelo en el centro del campo progresó por línea de fondo Rafa Llorente, cuyo pase atrás salvó Pedro García. En el trece el equipo de Manu González llegó por la derecha, en una jugada que acabó en disparo de Nanclares dentro del área que fue interceptado por la defensa arlequinada.



Mediada la primera parte el Arosa tuvo su gran ocasión. Entró en escena su mejor arma ofensiva, el lateral izquierdo Cotilla, que puso un gran centro en carrera al punto de penalti donde cabeceó Pedro Beda. El portero Carmona hizo una gran parada, estirándose a su derecha y evitando un gol que el público prácticamente ya cantaba.



La otra gran ocasión del primer acto la tuvo Pablo Porrúa en el minuto 34 en una pérdida de balón en el inicio del juego de los visitantes. Porrúa encaró a Javi Marcos en un dos contra en el que llevaba a Nuño a su lado. El mediapunta de Bertamiráns optó por finalizar la acción con un disparo en potencia arriba, al que volvió a responder Carmona enviando a córner. A la salida del saque de esquina fue Ross el que cabeceó alto. El equipo segoviano apenas generó ocasiones en la primera parte, en la que sí equilibró el juego.



Al inicio de la segunda el central visitante Javi Marcos llegó muy tarde en una acción en el centro del campo y se llevó por delante a Porrúa, interceptando el balón también con la mano. El árbitro asturiano le mostró la roja directa, por lo que los visitantes se quedaron con diez con casi cuarenta minutos por delante, por lo que el técnico Manu González introdujo un doble cambio para reestructurar a su equipo. Entró el central Mansour para acompañar en el eje de la zaga a Rui, mientras que Nogueira reforzó la medular, jugando 4-4-1 con Rafa Llorente de referente en ataque.



La Segoviana se organizó bien a nivel defensivo, acumulando muchos jugadores por dentro, justo por donde el Arosa cargó su juego, convirtiéndose en muy previsible en ataque, por lo que los minutos fueron pasando sin que el equipo de Jorge Otero generase ocasiones. El primer cambio del técnico fue dar entrada a Julio Rey, pero lo introdujo en la derecha no en la izquierda junto a Cotilla. El público comenzó a impacientarse al ver como su equipo no carburaba en superioridad numérica. El técnico arlequinado introdujo el segundo cambio a falta de menos de un cuarto de hora. En una acción de Julio tuvo una primera llegada el Arosa ya en el 80. El capitán hizo una diagonal por la derecha pero no pudo controlar el gran pase que le metió Porrúa en la frontal del área.



En los últimos minutos llegó el tercer cambio, que sería clave. Porrúa no pudo seguir por problemas físicos y el juvenil Álex Rodríguez hacía su debut oficial en Segunda RFEF. Entró al campo con esas ganas que le pone cualquier canterano en A Lomba. Y aunque fue la Segoviana el que asustó primero al respetable a la salida de un córner, en un remate de cabeza de Nogueira que paró Cobo, el juvenil vilagarciano hizo enloquecer a la gente en el 94. Controló en la frontal del área y se sacó un zurzado potente abajo, pegado al palo izquierdo de la portería de Carmona. El gol de la victoria. Otra vez en el tiempo de aumento. Otra vez ante un rival directo.



El Arosa se afianza en mitad de la tabla a la espera de ver que hacen el resto de rivales directos en la jornada de hoy. El equipo empezará el lunes a preparar el siguiente partido, que será el derbi contra el Coruxo en Vigo el domingo a las 12 horas. Jorge Otero espera recuperar a Alberto Martín, a la espera de conocer el alcance de la lesión muscular que sufre Fontán.









AROSA SC 1- 0 GIMÁSNTICA SEGOVIANA arosa sc: Álex Cobo; Javi Piay, Pedro García, Ross, Cotilla; Mon, Diego Diz; Luis Nuño (Julio Rey, min. 66), Pablo Porrúa (Álex Rodríguez, min. 88), Jorge Fajardo (Luismi, min. 78); Pedro Beda.

segoviana: Carmona; Cidoncha (Fran Adeva, min. 69), Rui, Javi Marcos, Conde (Nogueira, min. 56), Borrego (Mansour, min, 56), Llorente (Borao, min. 82), Rubén, Adrián Pérez, Nanclares (Dani Arrivas, min. 83), Juan de la Mata .

gol: 1-0 Álex Rodríguez (min. 94).

árbitro: Rodríguez García, asistido por Veiga Romero y González Suárez (Asturias). Expulsó al visitante Javi Marcos en el minuto 52 con roja directa. Mostró amarilla a Javi Piay y Pedro Beda por los locales y a Cidoncha, Mansour y al técnico Manu González por los visitantes.