Histórica medalla por equipos del Mazí en el Campeonato Gallego Absoluto

La Agrupación Atlética Mazí tuvo una excelente actuación en el Campeonato Gallego Absoluto celebrado en las pistas universitarias de Santiago. Celia Castro, con solo 15 años, logró la medalla de bronce en la prueba de los 800 metros, con una gran marca de 2:10.29. Mientras que el relevo 4x100 del club vilagarciano, formado por Candela Fernández, Lucía Sánchez, Helena Leiro y la propia Celia Castro, también se subió al podio contra todo pronóstico al ser tercero en la final con un tiempo de 50:52. Con un equipo jovencísimo y muy compensado, el Mazí logró su primera medalla de la historia por equipos en un Autonómico Absoluto, lo que vuelve a demostrar el gran trabajo de cantera que viene desarrollando el club los últimos años. Solo Riazor Coruña, especialista en la modalidad, y la Gimnástica de Pontevedra superaron a las vilagarcianas.

Además, Damián Méndez logró medalla de bronce en categoría Sub 23 en la prueba de 1.500 metros. Hizo un tiempo de 4:26.16, muy cerca de su marca personal.

El gran fin de semana para el Mazí comenzó con Celia Castro, que hizo una gran carrera en 800 metros para colgarse una medalla absoluta. La cambadesa firmó una gran marca, que la sitúa como una de las mejores de España en su categoría Sub 18, en la que todavía disputa su primer año. "Hacer un 2:10 para una atleta de su edad es una salvajada", reconoce Isidro Fernández, entrenador y directivo del club. A falta de 120 metros Celia Castro, tras aguantar el pulso a atletas que le superan en 4 y 6 de edad y cuyas marcas están por debajo de 2:10, hizo un cambio de ritmo dejando atrás a María Carballido para colgarse el bronce. "Estamos contentos con la medalla y sobre todo por la marca. Para el Campeonato de España Absoluto piden 2:08. Ella, que todavía no tiene los 16 años, ha corrido en 2:10", explica Fernández. "Hizo un marcón". Celia competirá en el Campeonato de España Sub 18 los días 8 y 9 de julio en Gijón.

Lucía Sánchez cumplió el objetivo de meterse en la final de 200, siendo séptima con 25.99 en una carrera con un nivel muy alto. Por su parte Darío Núñez, todavía Sub 18, fue octavo en 400 metros con 51.27, siendo el atleta más joven de entre los mejor clasificados. Mientras que Pedro Reino, todavía Sub 16 y en su debut en categoría absoluta, fue décimo en longitud, y Candela Fernández (sub 18) fue decimoprimera en triple salto.

Escuela de verano

El club vilagarciano pone en marcha un año más su escuela de verano, dirigida a niñas y niños nacidos entre los años 2008 y 2016. Durante cuatro semanas, desde el 17 de julio al 11 de agosto, los participantes disfrutarán de todas las modalidades atléticas acompañados de entrenadores y atletas internacionales en las pistas de Fontecarmoa. Además realizarán varias salidas y habrá sorpresas .

Las plazas son limitadas y las personas interesadas en inscribirse disponen de la información en la web www.atletismomazi.es/normativa_edv.php. Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de Cluber App.