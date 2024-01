Hugo: “Con los años corres menos, pero lo haces mejor”

Lleva once goles en liga, a los que hay que sumar los dos que consiguió en la final de Balaídos que dio el título de la Supercopa al Portonovo. En unos días cumplirá 38 años, pero la edad no impide a Hugo Soto seguir ofreciendo recitales de buen fútbol en los campos gallegos. El veterano delantero vilaxoanés está siendo clave en la gran temporada del equipo de David Eirín, segundo clasificado contra todo pronóstico en Preferente Sur, por detrás del líder Villalonga, al que recibe el domingo en Baltar (16:30 horas) en el gran derbi local.



“Con los años corres menos, pero lo haces mejor, porque sabes como situarte en el campo”, explica el futbolista, al que las lesiones le han respetado en dos décadas de fútbol sénior. Se formó en el San Martín y en el Arosa. También pasó por la cantera del Pontevedra. Desde entonces acumula 19 temporadas en muchos equipos de Tercera y Preferente, en los que ha marcado más de 200 goles. A pesar de ser un futbolista más creativo que finalizador. En el Arosa estuvo en tres etapas. Hizo 30 goles en Tercera un año con los arlequinados. Pasó por Pontevedra B, Céltiga, As Pontes, Boiro y Ribadumia. La cuerda no se agota y en el Portonovo disfruta de su tercera etapa. Ya estuvo en 2015, cuando también hizo 30 goles, en Preferente.



“Físicamente me encuentro bien, me mantengo en la línea de siempre. Aunque si los partidos se abren mucho, en los últimos minutos ya me cuesta”, explica. Hugo se ve jugando, como mínimo, un par de años más. A la vez que reconoce que le gustaría retirarse en el San Martín, para cerrar el círculo. “Ojalá asciendan a Preferente”, desea.



De momento está encantado en Baltar. “Tenemos un buen grupo. Los jóvenes tienen ganas de aprender y mucha suerte al hacerlo de veteranos como nosotros”, bromea. “Non contaba que tuviéramos tantos puntos, pero la verdad es que el equipo tiene las ideas claras y eso es una ventaja”.



Hugo ya piensa en el derbi del domingo. Los dos equipos más representativos del Concello de Sanxenxo mandan en la tabla. Aunque los arlequinados no podrían ascender si no lo hace el Arosa. “Eso un poco decepcionante eso”, reconoce Hugo, que respeta pero no teme al líder. “Va a ser muy igualado. Ellos saben que van a tener un partido difícil. Puede ganar cualquiera”.