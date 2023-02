Hugo Losada: “Me sorprende el cariño que me tiene la afición”

Con sus 28 goles en la Liga Nacional fue decisivo en el histórico ascenso del equipo juvenil del Arosa la temporada pasada a División de Honor. A Hugo Losada se la abrió este verano la puerta del equipo juvenil del RC Celta, donde su hermano Íker es el capitán del filial en Primera RFEF. El Arosa no dejó marchar al delantero, al competir en la misma categoría y debido, sobre todo, a la decisión de Luisito de contar con él en el primer equipo. En su debut en Tercera marcó el gol de la victoria ante el Paiosaco. Dos jornadas después fue titular ante el Alondras, pero a partir de entonces su rol es secundario, jugando los minutos finales.

En el último partido del año 2022, el “killer” de Catoira disfrutó de su segunda y última titularidad en Tercera hasta la fecha, debido a la baja por sanción de Sylla. Hizo gol. Desde entonces intenta aprovechar los últimos minutos de los que goza en cada partido, asumiendo esta situación con excelente educación deportiva. “Yo sé que es difícil que un juvenil juegue muchos minutos en Tercera, no estoy descontento con lo que estoy jugando. Incluso me esperaba jugar menos. Poco a poco espero seguir mejorando”, explica Losada, que está viviendo de una forma diferente su último año de formación. “En ese sentido sí me da pena, porque la gente me dice que el último año en juveniles es cuando más disfrutas, pero bueno, yo estoy contento con mi situación y es la que me dijo el club al principio de temporada”.

Como cualquier delantero, Losada necesita continuidad y confianza para hacer goles. Lleva 2, solo 1 menos que Sylla. “Está claro que cuanto más juegas es más fácil, pero estamos entrenando bien, y creo que eso también es muy importante para tener ritmo y rendir bien”. El juvenil tiene el apoyo de la afición y es algo que nota y agradece. “La verdad es que estoy muy sorprendido porque al fin y al cabo yo soy un juvenil y noto que me tienen un cariño enorme los aficionados”. Losada está centrado, con ganas de afrontar el último tercio de la liga regular, a donde el Arosa llega segundo, 4 puntos por detrás del Fabril. Pero también reconoce que no lo importaría jugar con el equipo juvenil, que pelea en su primer año en División de Honor por el objetivo de la permanencia.

El domingo por la mañana el equipo de David López “Perú”, que tras ganar el sábado en A Coruña aumenta a 5 la ventaja de puntos sobre el descenso, recibirá a las 12 horas en Vilaxoán al Deportivo, que entre semana juega en Villarreal la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de Rey. Los aficionados del Arosa tendrán doble sesión dominical, ya que el primer equipo recibe a las 17 horas en A Lomba al Arzúa. Luisito pierde a Brais Vidal por sanción para este partido. La afición del Arosa estará también muy pendiente el fin de semana del partido que medirá al líder Fabril y al Rápido de Bouzas, tercer clasificado que se ha situado a 4 puntos de los arlequinados tras la última jornada.