Hugo Villaverde: “Ahora mismo nos puede beneficiar más el Jiménez que A Lomba”

Tres partidos, dos goles. El rendimiento de Hugo Villaverde en su regreso al Arosa no se ha hecho esperar. A su llegada a Vilagarcía, el centrocampista de Caldas se encontró al equipo en crisis, algo que desencadenó en un cambio de entrenador. “Mi proceso de adaptación fue sencillo porque conocía a mucha gente y depositaron su confianza en mí. Pese a que pasaron muchas cosas, me he adaptando bastante bien. Además a Perú ya lo tuve en mi último año de juvenil aquí”, explica el joven, que está actuando de centrocampista y mediapunta, esta última es su posición favorita.

“Remontar en Lugo y volver a ganar fue importante para el equipo, nos sube la moral y ahora queremos una segunda victoria seguida”, apunta Hugo, enfocado en el partido de mañana ante el Betanzos.



Pese a las bajas por lesión y sanción, Hugo Villaverde considera que “tenemos equipo y jugadores de sobra para poder sacar los tres puntos”. Aunque no espera un partido nada fácil ante el Betanzos, pese a que es colista. “Es un rival que ha cambiado no hace mucho de entrenador y viene en buena dinámica. Empató en O Couto con la UD Ourense y viene de ganar al Arteixo. Nos esperamos un equipo sólido atrás que nos quiera contraatacar rápido y buscar la última línea. Vendrán motivados y con confianza”.

Hugo Villaverde lleva dos goles en sus tres partidos con el Arosa / Juan Acha



Hugo Villaverde explica que la semana de preparación de este encuentro ha servido para “seguir puliendo aspectos que Perú nos está inculcando, moldeando al equipo a la forma de jugar que él tiene”. El caldense la conoce a la perfección, ya que fue indiscutible con el técnico de Romai el año del ascenso del equipo juvenil a División de Honor.



El partido del domingo se jugará en el Manuel Jiménez, no en A Lomba. Un cambio que, pese a la incomodidad que supone para los aficionados a nivel de graderío, permitirá disfrutar de un mejor espectáculo, tal y como está el césped de A Lomba. Hugo cree que el cambio de escenario potencia las virtudes del equipo. “Para nuestra propuesta de juego ahora mismo nos puede beneficiar más jugar en el Jiménez que en A Lomba. Es una buena superficie a la que estamos acostumbrados porque entrenamos durante toda la semana. Creo que va a favorecer para desenvolver nuestro juego”.

Aunque Hugo prefiere no mirar la clasificación en estos momentos y habla de ir “partido a partido”, si considera fundamental “encadenar una segunda victoria antes de visitar O Couto”, ya que permitiría al Arosa darse una oportunidad de acercarse a los de arriba.