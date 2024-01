El InterRías quiere zanjar su crisis a costa del Espanyol B

Más de un mes después, el Viajes InterRías FF vuelve a jugar en San Pedro. Recibe en la tarde de este sábado al filial del Espanyol (17 horas), en un partido importante para cortar la racha negativa de dos derrotas. Las catalanas son colistas, pero cambiaron de entrenador y han mejorado sustancialmente su competitividad, por lo que Cris Oreiro espera un partido difícil. La entrenadora coruñesa dispone de toda la plantilla a excepción de Mery, una vez que Connie ya tiene la licencia en vigor, aunque todavía está en pleno proceso de adaptación al equipo.



El ánimo del InterRías es bueno pese a pasar por su peor momento de la temporada en cuanto a resultados. “Temos que darlle normalidade e ter tranquilidade”, insiste Oreiro. “O noso primeiro obxectivo era a permanencia, faltan tres puntos para asegurala e estanse a resistir”. Las celestes tendrán enfrente a un rival con jugadoras muy jóvenes. “Teñen entre 16 e 23 anos”, y que vienen de plantarle cara al líder Real Madrid B (2-3). “Non nos imos a atopar ao equipo co que xogamos na primeira volta. O novo adestrador doulle un plus a nivel de enerxía. Agora gañan duelos e van a vir pensando que nós non estamos no noso mellor momento”.

Es por ello que Oreiro considera clave que su equipo empiece con determinación el encuentro. “Non nos poden superar en enerxía. Elas non van a dar ningún balón por perdido e temos que levar o partido a onde nós queremos”. Se espera que las periquitas se estructuren en un 5-3-2, que es como jugaron ante el Madrid.



El factor campo cobra más importancia si cabe. “Dos últimos sete encontros, xogamos cinco de visitantes”, aporta el dato Oreiro. “Sobre todo as viaxes condicionan moito os partidos, por iso poder adestrar unha semana tipo e xogar na casa, ante a nosa xente, para nós é importante”. El campo de San Pedro está en perfectas condiciones, lo que beneficiará el espectáculo. Oreiro tendrá que dejar a tres jugadoras fuera de la convocatoria de un InterRías que ambiciona su primera victoria del nuevo año para seguir en la pelea por el ascenso con Real Madrid B y Atlético Baleares.