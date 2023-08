Jéssica Bouzas cae en el US Open en un largo partido de más de dos horas

Jéssica Bouzas perdió ante Timea Babos en la primera ronda de la previa del US Open en un partido de más de dos horas en el que la vilagarciana empezó muy bien y se llevó el primer set con claridad, pero en el que la húngara fue capaz de remontar para imponerse 1-6, 6-4 y 6-3.

La vilagarciana no dio opción a su rival en el primer set, sólida con su primer servicio y aprovechando sus opciones de break para ponerse 4-0 en el marcador que le allanaron el camino para adjudicarse la primera manga. En la segunda la experimentada húngara, una de las mejores doblistas del mundo como demuestran sus dobles triunfos en Roland Garros y Open de Australia, siguió teniendo muchos problemas al saque, teniendo que jugar muchas veces con su segunda servicio. También Jéssica lo cedió en sus tres primeros turnos, por lo que tras seis juegos la igualdad era máxima (3-3). Babos y Bouzas ganaron los siguientes juegos con el saque por primera vez en el segundo set y en el noveno juego la pupila de Javier Martí desaprovechó dos puntos de break, por lo que la húngara de 30 años acabó llevándose la manga por 6-4.

A continuación Babos se mostró muy fuerte, mejoró al saque y logró dos breaks para ponerse 4-0 arriba en el tercer set del partido disputado en la pista número 8 del USTA Billie Jean King National Tennis Center. Lejos de rendirse, la vilagarciana siguió peleando y consiguió un break y ganar su saque, poniéndose 4-2. En el séptimo juego de esta decisiva manga, Bouzas luchó pero la húngara salvó la situación al saque y se puso 5-2, que decantaba claramente la eliminatoria a su favor. De nuevo Jéssica opuso resistencia y ganó el juego en su turno de saque. En el vigésimo quinto juego del largo partido la de Vilagarcía se puso 0-30, pero Babos volteó el marcador y aunque desaprovechó un primer match ball, acabó llevándose el juego, el set y el pase a la segunda ronda del US Open.