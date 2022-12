Jéssica Bouzas deja la Academia Ferrer tras siete años

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas cambia de aires. Pone punto y final a siete años en la Academia David Ferrer de Alicante para iniciar una nueva etapa. Así lo anunció ella misma en sus redes sociales, en una emotiva carta de despedida marcada por el agradecimiento. "No sé cómo empezar a decir adiós a la que ha sido mi segunda familia durante todos estos años, pero a veces hace falta hacerlo, porque por circunstancias de la vida o porque todo tiene un final, es necesario", explica la vilagarciana de 20 años, que es la actual número 191 del ranking mundial WTA.

"Solo tengo y tendré palabras de agradecimiento a la Academia de Tenis Ferrer por estos siete años llenos de muchas emociones, tanto buenas como malas...No todo fue perfecto y eso mismo es lo que lo hace más especial". Jéssica recuerda que llegó con 13 años a la academia dispuesta a "aprender y a mejorar", pero también "con mucho miedo" de no saber si podría encajar. En Jávea no solo progresó como deportista, también maduró a pasos agigantados como persona, realizando un gran sacrificio personal lejos de su familia y amigos. Ahora, con 20 años, se va "muy feliz porque me llevo algo mucho más que haber mejorado como tenista, me llevo a personas maravillosas que han sido parte fundamental en este proceso tan duro y bonito".

En las próximas fechas la tenista anunciará su nuevo proyecto, que comienza con una nueva temporada 2023 en la que debutará en su primer Grand Slam, el Open de Australia.