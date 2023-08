Jéssica Bouzas ya está en New York para disputar el US Open

Jéssica Bouzas ya está en New York para disputar a partir del martes la previa del US Open, su cuarto Grand Slam de esta intensa temporada. La vilagarciana, que en septiembre cumplirá 21 años, llega a Estados Unidos como la número 131 del mundo, el mejor ranking de su carrera tras los éxitos cosechados durante el verano. En Wimbledon fue capaz de alcanzar el cuadro final, después ganó el W60 de Roma y viene de ser finalista en el W100 de Maspalomas.

Tras jugar en hierba y tierra batida, Jéssica debe cambiar el chip y adaptarse a las pistas duras y rápidas del USTA Billie Jean King National Tennis Center, en el parque de Flushing Meadows.

Serán 128 las tenistas que entren en liza en la Qualy del US Open. Las 16 que logren superar tres rondas entrarán en el cuadro final que comenzará a disputarse el lunes 28 de agosto.

Tras un año de trabajo muy duro, en el que Jéssica ha dado un paso adelante en el aspecto físico, técnico y mental de la mano de su nuevo equipo en Madrid que capitanea Javier Martí, la arousana regresa a New York cuatro años después de disputar el US Open Júnior cuando tenía solo 16 años. Lo hace con la intención de seguir quemando etapas en su proceso formativo, hacer las cosas bien y esperar que los resultados le acompeñen para poder colarse en el cuadro final. Algo nada sencillo a priori. En los próximos días conocerá a su primera rival y el cuadro de la previa, mientras ultima su puesta a punto para el torneo y disfruta de New York.