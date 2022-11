Jéssica Bouzas jugará el Open de Australia en enero, un hito para el deporte arousano

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas jugará la clasificatoria del Open de Australia en enero. Tras un gran año en el circuito ITF, en el que escaló 150 posiciones en el ranking mundial situándose en el top 200, Jéssica logra uno de los grandes objetivos que se había marcado esta temporada, en la que ganó cinco títulos, que suma a los tres logrados la pasada temporada, su primera como profesional. La vilagarciana, en una entrevista a www.puntodebreak.com reconoce que "todavía no soy muy consciente de lo que estoy haciendo", después de jugar 94 partidos en el circuito esta temporada con un bagaje de 67 victorias y 27 derrotas . Un año cargado de éxitos por los triunfos en los W25.000 de Aschaffenburg (Alemania), Sibenik (Croacia) y Quinta do Lago (Porugal), pero también duro por la propia presión que asumió la joven arousana para poder conseguir el billete para su primer Grand Slam sénior. "Ha sido de los mejores años de mi carrera, pero no lo considero como tal. He ganado cinco títulos, pero también he tenido muchos bajones, me he metido mucha presión con llegar a Australia, ahí tuve una época de mucho agobio".









Bouzas ya pudo disfrutar en su época júnior del Open USA y de Roland Garros, renunciando en su momento a viajar al Open de Australia por su alto coste. Ahora, ya como profesional, tendrá la oportunidad de viajar a Melbourne para debutar en uno de los grandes eventos del tenis mundial. "Es una locura, espero disfrutarlo a tope. Será mi primer Grand Slam como profesional, he conseguido el objetivo de llegar ahí y sé todo el trabajo que hay detrás. Voy a dar lo mejor de mí, en las primeras experiencias lo importante es disfrutar, no quiero volverme loca". Es todo un histo para el deporte arousano.







Jéssica Bouzas, con 13 años en las pistas del Club de Tenis O Rial





En su último torneo la semana pasada en Valencia, un W80, Jéssica Bouzas llegó a cuartos de final. Todavía sigue en pleno proceso de maduración y progresión tenística y cierra un año que a nivel de resultados ha sido excelente y en el que, lo más importante, no ha tenido lesiones. Jéssica es la jugadora más joven de entre la veintena de españolas que está en el top 600 del mundo. Sigue dando pasos adelante en su carrera deportiva, consciente de que la dificultad cada vez es mayor por el nivel que se encuentra en las rivales y la gran competencia existente.