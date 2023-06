Joselu: "Sentimos liberación y alegría"

Joselu Mato, autor del tanto que dio anoche el pase a la selección española el pase a la final de la Liga de Naciones, aseguró que los internacionales sienten “liberación y alegría”, destacó la dificultad de superar a Italia y enfocó con optimismo la final ante Croacia.



Se convirtió en el gran protagonista de las semifinales Joselu, al marcar a los cuatro minutos de entrar al campo y a solamente dos del final el tanto del triunfo de España. Quiso poner en valor una victoria importante a final de una temporada muy larga.



“Estábamos jugando contra Italia y no es fácil un 15 de junio, con compañeros con 70 partidos encima, algunos acabaron ya hace días sus Ligas. Estamos haciendo un gran trabajo. En Escocia nos condenaron un par de errores pero ayer fuimos justos vencedores ante una grandísima selección. La segunda parte fue increíble, dominamos y te liberas cuando ganas sintiéndote mejor. Sentimos liberación y alegría. Estamos a un paso de poder conseguir un título”, afirmó en rueda de prensa.



Recordó su gol Joselu, tras el disparo de Rodri Hernández y los rechaces, convencido de que era legal pese a que muchos pensaron que estaba en fuera de juego.



“No es fácil estar tan metido en el partido cuando entras los últimos minutos. Sabía la dinámica en la que estábamos, creando bastante y que podía darse que me cayera algún balón. Cuando Jordi saca un centro intento anticipar al primer palo, vi que un jugador de Italia se había quedado rezagado y sabía que cuando Rodri tiró yo no estaba en fuera de juego. Estaba súper convencido de que era gol. Estoy muy contento de marcar por lo que significa para el equipo y para un país entero”, dijo.



Desde ese momento ha recibido tal aluvión de felicitaciones que confesó que se le ha bloqueado su cuenta en Instagram y tiene miles de mensajes en el móvil por responder. “Me escriben números que no tengo ni guardados”, bromeó.



“La felicidad es máxima por lo que representa y porque estamos de nuevo en una final y es una experiencia muy bonita”. La vivirá con su familia cerca tras un año muy duro, con descenso del Espanyol, y emocionado cuando habló de los suyos.



“Son un bálsamo. La familia lo es todo. Cuando pasan cosas buenas siempre se arrima un montón de gente pero los que están siempre, cuando las cosas están mal, son ellos. Han sido un apoyo muy importante, han hecho un esfuerzo para estar aquí conmigo. Pude bajar al campo a mis hijos y el mayor quería ponerse a jugar. Son momentos únicos en la vida que estoy disfrutando un poco tarde pero como un niño”, confesó.



“Puede sonar raro porque ha sido un año muy complicado, con un proyecto que a priori parecía muy interesante pero no hemos podido cumplir los objetivos como club. He intentado cambiar el chip lo más rápido posible para estar centrado en la selección y poder culminar el año de la mejor manera posible, conquistando un título once años después para la selección”, añadió.



En la final espera la Croacia de Luka Modric, al que dedicó elogios mostrando admiración por un jugador que, con 37 años, demuestra que el fútbol ha cambiado y los jugadores pueden estirar sin bajar el nivel mucho más tiempo su carrera.



“Modric es un ejemplo de deportista, el hambre que tiene por conseguir cosas con la edad que tiene. No se cansa nunca. Es un ejemplo para toda la gente de que la edad no significa nada. Ha demostrado unos valores en el mundo del fútbol que nos representan a todos”, manifestó.