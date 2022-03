El juego interior, la clave del Cortegada ante León

El Mariscos Antón Cortegada regresa esta tarde a la competición de Liga Femenina 2 tras una semana de descanso. Y lo hace recibiendo en el pabellón de Fontecarmoa al BF León a partir de las 19.30 horas. Con un balance de 10 victorias y 11 derrotas, ambos equipos están empatados en mitad de la tabla, ya con la permanencia virtualmente asegurada y con remotas opciones de alcanzar la cuarta plaza que ocupa Unicaja (14 victorias y 7 derrotas) cuando solo quedan cinco partidos para el final de la liga regular.





En el partido de la primera vuelta el Cortegada se impuso con claridad en León por 50-69, con una gran actuación de Sara Gómez (25 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y con un absoluto dominio del rebote por parte del equipo de Javi Nogueira. “Mientras matemáticamente tengamos opciones, yo no renuncio a nada”, dice el técnico respecto a tratar de escalar en la tabla para llegar a la cuarta plaza. “Hemos tenido varios días de descanso, nos han venido bien, esperemos no salir demasiado relajadas”. Nogueira no tiene bajas. Incluso Irene Montenegro y Andrea Ríos jugarán horas antes con el equipo filial de Autonómica, el TVMAC CLB, que está inmerso en la luchar por el ascenso a Primera Nacional. Se mide en Fontecarmao esta tarde al Bosco Salesianos (16 horas).





“Tenemos que imponer nuestro ritmo y aprovechar nuestra superioridad en el juego interior”, avisa el entrenador como claves para ganar a la leonesas, un rival que es un recién ascendido y en el que destaca la joven base internacional con España en categorías inferiores Alicia Florez, secundada por Tania González y Marina Fernández. El Cortegada aprovechará el partido para realizar entre sus socios y aficionados una recogida de alimentos básicos, productos de higiene y primeros auxilios para Ucrania.