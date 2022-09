El juvenil Hugo Losada da la victoria al Arosa

El Arosa logró su segunda victoria de la temporada al ganar al Paiosaco en A Lomba con un gol del juvenil Hugo Losada en la segunda parte. Al equipo de Luisito Míguez le costó mucho superar al recién ascendido, que hizo un buen muy partido a nivel defensivo y tuvo opciones de puntuar hasta el final.



En la primera parte el Arosa no logró superar el entramado defensivo del Paiosaco, que se organizó bien con las líneas juntas y contragolpeó con peligro, merced a la velocidad de sus delanteros. Los coruñeses tuvieron dos ocasiones para adelantarse en el marcador. La primera en un remate cruzado de Cristian y la segunda en una acción del propio Cristian, a cuyo centro no llegó por poco Iván Amor. La mejor del Arosa fue una falta lejana de Mario Domínguez que se fue al lateral de la red. Luisito Míguez movió ficha en el descanso para tratar de desatacar a su equipo, dando entrada a Abel Suárez como pivote y a Fajardo en la media punta. El Arosa salió mejor en la segunda parte y tuvo una ocasión muy clara en un robo de Julio al borde del área, con pase atrás sobre Borja, que definió abajo en posición inmejorable, pero Buggy salvó con el cuerpo.



El Arosa, merced a las asociaciones de zurdos (Abel Suárez y Julio Rey) siguió generando ocasiones ante un rival que ya solo defendía. Tuvo una doble clara el equipo arlequinado, otra con Borja, Sylla y Julio, pero salvó in extremis la defensa coruñesa. Con la entrada del juvenil Hugo Losada el Arosa jugó los últimos veinte minutos 4-3-3. No necesitó demasiado el catoirense para meterse al público en el bolsillo con una recuperación en campo propia. En la siguiente jugada desatascó el partido, tras un centro atrás de Borja, con algo de fortuna con la determinación de un goleador, llegó para empujar a la red. El Arosa consiguió lo más difícil a falta de un cuarto de hora. Y en el 80 perdonó el 2-0 en un gran centro de Cotilla con remate de Fajardo que se paseó por el área pequeña. En los últimos minutos el Paiosaco tuvo su gran ocasión para empatar en un remate de Cristian que se perdió rozando el poste. Fue el último susto para los arlequinados