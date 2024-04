Lauren Loven: “Pensé que nunca más iba a poder volver a jugar al baloncesto”

Lauren Francesca Loven sufrió una rotura de ligamento durante la temporada 2021/2022 en un encuentro frente al Arxil. En ese momento, arrancó el infierno de la americana. Tras una larga recuperación, esta temporada, Mariscos Antón Cortegada decidió repescar a la jugadora, que ya no confiaba en volver a pisar el parqué.



Su vuelta a las canchas deja los mejores resultados que se podría esperar. Loven es la máxima anotadora del Cortegada, y una de las jugadoras más destacadas de la Liga Femenina 2. A horas de disputar el último encuentro de su gran temporada de regreso, Loven hace balance de lo que significa para ella Mariscos Antón Cortegada, y del infierno que vivió en su cabeza durante su importante lesión.

¿Qué le supuso volver en esta temporada a Mariscos Antón Cortegada?

Me he sentido muy feliz de volver a jugar este año. En la temporada 2021/2022 se produjo mi lesión, pensé que mi carrera en el baloncesto se había acabado. Este año, cuando tuve la oportunidad de volver me sentí inmensamente agradecida y quise dar lo mejor de mi. Estoy muy feliz porque ha sido un cambio en mi vida.

¿Qué supone para usted el Cortegada?

Como decía, el Cortegada ha sido un cambio en mi vida. Venir a España ha sido siempre un sueño para mi. Experimentar la cultura, el idioma. Este año lo recordaré por el resto de mi vida, porque el baloncesto nunca está garantizado, y nunca podrás saber cuándo será el último partido o cuáles serán tus últimos días jugando. Recordaré esta temporada por el resto de mis días .

¿Y el baloncesto?

El baloncesto es mi pasión, mi amor, lo es todo. Es un honor estar aquí jugando, está siendo la mejor época de mi vida.

¿Cómo es vivir todo esto lejos de Estados Unidos?

Aquí me siento muy cómoda aunque al principio fuera difícil. El Cortegada me hizo sentir como en mi segunda casa. Me siento segura con la gente, los fans, el equipo... todos me han recibido con los brazos abiertos.

Lauren Loven anota el 42% de los triples del Cortegada | Mónica Ferreirós

¿Cómo fue el año de recuperación de la lesión?

Recuperarme de la lesión fue realmente duro. Pensé que nunca más iba a poder volver a jugar al baloncesto. Mental y fisicamente fue muy difícil. Yo realmente quería volver y di todo de mi para poder volver a jugar. Trabajé muchísimo para poder tener otra oportunidad.

Es decir, ¿tuvo un miedo real a no volver a jugar?

Sí. En un principio estuve muy asustada. Después dediqué todo mi esfuerzo en poder recuperarme para volver a las canchas. Al principio le decía a mi staff “no volveré a jugar”, pero después fue un “no, voy a voler”.

¿Qué sintió al volver a pisar una cancha?

Fue un sentimiento que no puedo describir. Estar en un partido profesional después de un año sin jugar es el mejor sentimiento que pude experimentar .

Todo el mundo habla de los triples de Lauren Loven, ¿en qué piensa antes de tirar?

Creo que toda mi vida he estado practicando una y otra vez, y cuando tiro un triple la verdad es que no estoy pensando en ello. Mi objetivo es hacerlo cada vez mejor porque es lo que amo hacer.

¿Tuvo dudas en algún momento sobre si dedicarse profesionalmente al baloncesto?

Sí. Siempre he tenido dudas, yo he dudado de mi, creo que esa es la mayor barrera mental. Al final se trata de dejar esas dudas a un lado y confiar en uno mismo. Lo hice porque sabía que al final podía conseguirlo. Además, siempre me he mantenido rodeada de personas que confiaban en mi.

Mis compañeras no me han dejado sola, me llevo amigas para toda la vida.

¿Qué valores cree que la han llevado a ser una de las jugadoras mejor valoradas de la Liga Femenina?

Personalmente, creo que mi dedicación, mi amor por el juego, mi ética de trabajo y todo el esfuerzo. Aún así, sin mis compañeras no habría sido posible crear todo esto.

¿Cómo ve que se vive el baloncesto en Vilagarcía y en España?

Creo que aquí el baloncesto también es un deporte súper grande. Antes no veía los partidos de la Euro Liga, siempre veía la NBA, pero mis compañeras me empezaron a poner los partidos de Europa y veo la pasión que muestran los fans y me parece emocionante.

¿Dónde reside la clave para conseguir sus registros?

En mi opinión creo que es constancia en la práctica, en el entrenamiento.También es cuestión de congeniar bien con el equipo y estar segura de una misma. Cuando tiro creo que puedo hacerlo y creo que es una suma de horas de trabajo físico y, sobre todo, trabajo mental.

Tuve muchas dudas sobre mi, pero sabía que si me esforzaba lo conseguiría.

¿Qué partido recuerda con más cariño esta temporada?

Diría que el partido que más recuerdo o el más especial fue el de Lanzarote, en el que fui capaz de anotar 10 triples. Creo que fue un partido monumental para mí y para mi carrera. carrera. Fue un partido decisivo. Y, de nuevo, todo fue gracias a mi entrenador y a mis compañeros, que salieron ahí e hicieron posible ese partido para mí. Sin ellos, nunca habría podido hacer un partido tan bueno.

¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo?

Ganar este último partido aquí, darlo todo, disfrutar de estos últimos días que tengo con mis compañeros aquí en España, y luego volver a casa, a Estados Unidos, y seguir entrenando, preparándome para el futuro y a ver qué pasa. Pero ahora mismo estoy centrada en este último partido, y en disfrutar de mis últimos días con mis compañeros de equipo.

¿Cómo ve su futuro en el baloncesto?

El baloncesto, de nuevo, como he dicho antes, nunca está garantizado. Y quiero que el baloncesto esté en mi futuro todo el tiempo que pueda. Quiero seguir jugando hasta que no pueda caminar más. Así que mi objetivo o mi sueño es seguir jugando a este deporte al máximo nivel posible hasta que mi cuerpo me diga que no puedo más.

Cuando me lesioné pensé que mi carrera se había terminado, no creí volver.

¿Cambiaría algo de su carrera hasta día de hoy?

No, creo que no cambiaría nada de mi carrera en el baloncesto. Creo que todo pasa por una razón. Ya sabes, cuando llegué aquí en 2021, pensé que el sueño se había hecho realidad. Llegué a España. Eso es todo lo que necesitaba hacer. Eso es todo lo que logré. Y luego después de la lesión, pensé, no, no lo logré. No creo que pueda volver a hacerlo. Pero creo que eso sucedió por una razón. Me hizo crecer, me hizo trabajar más duro, y luego tuve la bendición de volver aquí. Así que creo que todo sucede por una razón y que lo que venga en el futuro es porque estaba destinado a ser.

¿Qué le diría a la Lauren Loven que empezó a jugar al baloncesto?

Mirando hacia atrás a mi pequeña yo, a mi joven yo, diría que su sueño se ha hecho realidad porque hubo un tiempo, cuando yo tenía 10, 12 años, en el que soñaba con que tal vez algún día jugaría en el extranjero, en un país diferente. Y creo que ahora, sentada aquí, a los 25 años, miro hacia atrás, hacia mi yo de 15 años, y pienso: “Vaya, lo has conseguido trabajaste duro esos 10 años para llegar hasta aquí”. Así que sí, me siento agradecida de estar aquí.

Quiero seguir jugando hasta que no pueda caminar más, ese es mi objetivo.

¿Sueña con quedarse en el Cortegada?

Sí, desde luego. Creo que mi sueño es seguir jugando. En España, me encanta España. Me encanta estar aquí. Así que si puedo seguir jugando aquí, definitivamente me encantaría.

El miedo a jugar

Los primeros meses tras su vuelta a las canchas fueron realmente difíciles. Loven parecía no atreverse a mostrar todas sus cualidades, como si el miedo se apoderase de sus dotes. Ahora, a falta de un partido para el final de temporada, la americana siente que es “su versión mejorada”.

Siempre levanta a la afición en todos los partidos, ¿cómo le hace sentir eso?

Es el mejor sentimiento que puedo experimentar como jugadora. Tener a los fans apoyándote en cada partido es lo mejor que puedes experimentar.

¿Juega todavía con algo de miedo o timidez?

Cuando inició la temporada sí. Jugaba con cierto miedo porque pensaba mucho en mi lesión. Los primeros meses sí que tenía miedo de no ser la misma, de no ser suficiente. Pero a medida que han ido pasado los meses y los partidos, he vuelto a jugar como lo hacía antes. Ya no pienso en la lesión.

¿Ha vuelto a ser la misma Lauren Loven que antes de la lesión?

Definitivamente sí. Creo que me siento mucho más segura y tengo más confianza en mi ahora. Como decía, no he vuelto a pensar en la lesión en los últimos meses. Me siento fuerte y más preparada que antes de que me lesionara. Ha sido difícil, pero me siento segura..