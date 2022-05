Leganés B, de estar en play-off a ser un rival directo del Arosa

El Leganés B recibirá al Arosa el domingo en las instalaciones deportivas de Butarque con cierta intranquilidad tras sus últimas tres derrotas seguidas que le han llevado de estar en el quinto puesto, empatado a puntos con el cuarto y pensando en jugar el play-off por ascender a Primera RFEF, a verse amenazado con el descenso a Tercera RFEF. Los madrileños aventajan en 4 puntos al Arosa.



El técnico del filial, el extremeño Carlos Martínez, que fue compañero de Alberto Martín en el CD Leganés en Segunda A, explica que “la categoría es demasiado igualada y además nosotros al ir jugadores con el primer equipo nos ha penalizado para tener cierta estabilidad”. El único filial del grupo necesita una victoria más para asegurar su permanencia, mientras que al Arosa solo le vale ganar en Butarque para no verse condenado al descenso. “Para nosotros el partido es muy importante, desde fuera se puede pensar que lo tenemos fácil porque tenemos que ganar uno de los dos partidos, pero nosotros sabemos que el domingo jugamos ante un rival directo muy necesitado que también depende de sí mismo”. En caso de perder ante los vilagarcianos, el filial se jugaría en Langreo la permanencia en la última jornada, por lo que tiene un cierto colchón, aunque Martínez insiste en “solucionarlo el domingo en casa”.



Con la llegada de Luisito al banquillo el Arosa ha aumentado su nivel competitivo, por lo que en Leganés no esperan facilidades y ponen de ejemplo la última salida de los arlequinados a Santiago. “Estuvo a punto de puntuar, incluso de ganar, en un campo muy difícil. En este caso, al igual que ha pasado en Langreo, el cambio de entrenador ha reactivado al equipo y vienen con muchos ánimos y con confianza, aunque sin margen de error. Va a ser un partido distinto a todo lo que viene siendo la liga”, dice el técnico local. “Cuando uno siente que, o gana o se le acaba la liga, eso hace que todo sea diferente, tiene mucho que ver la cabeza”.



Carlos Martínez espera una buena respuesta ante esta situación de presión de sus jóvenes jugadores. “Lógicamente tenemos ese hándicap, pero confío en mis jugadores porque han demostrado ser capaces de competir en cualquier campo, aunque es más normal que los jugadores del Arosa por trayectoria y edad hayan vivido esta situación antes, lo que les da un plus”.



En cuanto al juego, Carlos Martínez apunta como clave “ponerse por delante en el marcador” ante un Arosa del que dice que “me gustó mucho en el partido de la primera vuelta, es atrevido y crea ocasiones, es valiente tiene a gente arriba importante y claro a Alberto Martín que tiene mucha experiencia”.



En los locales no estará el central ghanés Félix Ofoli Quaye, que está sancionado, ni Seydouba Cissé que ya es uno más en el primer equipo. Además el defensa Javi Rubio es seria duda. El Arosa se encontrará en Leganés con un rival con mucho potencial en ataque, al contar con futbolistas importantes como Álex Sancrís (8 goles) y Diego García (7), pero que en defensa sufre sobre todo cuando va por debajo en el marcador. Será otra final para los arlequinados.