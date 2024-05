Luis Carro: “Pase lo que pase el domingo, la temporada es sobresaliente”

El Céltiga tiene la oportunidad el domingo a las 18 horas en el Salvador Otero de ascender a Tercera cinco años después. Recibirá a un Ribadumia ya descendido que no se juega nada en el envite. La victoria en el derbi ante el Villalonga fue “crucial” en los intereses del equipo de Luis Carro. “Sabemos que los rivales no van a fallar y que tenemos que ganar”. Los isleños aventajan en dos puntos al Choco, que visita al Antela, y al Valladares, que recibe al Atios.



Pese al fichaje en verano de Julio Rey, que escogió el Céltiga para jugar con sus amigos de la cantera del Arosa renunciando a otra ofertas de equipos de Tercera como la UD Ourense, el objetivo del equipo de Luis Carro esta temporada no era el ascenso, al igual que el Villalonga. Pero ha conseguido mantenerse en la parte alta de la tabla toda la liga, pese a sufrir una plaga de bajas. Y por delante de ambiciosos proyectos como los del Choco y Valladares, máximos rivales a la segunda plaza, y Barco o Porriño, entre otros. “Pase lo que pase, la temporada es sobresaliente. Cuesta mucho ganar partidos y hay que hacer las cosas muy bien para lograrlo”, dice Luis Carro.



El domingo en A Illa se espera un ambientazo. La directiva, como ya sucedió en el último partido en casa, se está movilizando para que los jugadores de la base y sus padres acudan a Testos. Además se repartirán invitaciones para generar el mejor ambiente posible. La afición rojiblanca está enchufada al equipo, como quedó demostrado el domingo en San Pedro. “Sabemos que estamos bien. En Velle empezamos perdiendo 3-0 y merecimos ganar (3-3), contra el Choco no merecimos perder y el domingo contra el Villalonga agrandamos la palabra equipo”, dice el técnico. “Pero esto es fútbol. Nosotros sólo podemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para ganar”.



Carro pierde a Álex Fernández para el último derbi por lesión. Y espera a un Ribadumia que no hará concesiones. “No nos van a regalar nada. No me pongo en otro contexto diferente al del domingo. Es otro derbi, el rival quiere ganar y no te regalan nada como se vio ante el Villalonga. Contra el Ribadumia será igual”.



Al Céltiga sólo le valdría el empate si no gana el Choco. En caso de triple empate con los de Redondela y el Valladares, ascenderían los vigueses. “El equipo está bien y merece ascender. Somos un buen equipo pero no somos el Madrid de la categoría que vaya a ganar paseándose”, advierte Carro, consciente de que el Ribadumia, pese a su descenso, tiene potencial de sobra para puntuar en A Illa.



Si bien, las dinámicas de los dos equipos son completamente opuestas. El Céltiga es el mejor equipo de la segunda vuelta con 32 puntos en 16 partidos y anotando 33 goles, mientras que los de A Senra son el segundo peor, sólo por delante del Allariz, con sólo 11 puntos. Además, en sus últimos siete partidos cosecharon seis derrotas.