Luisito: "El equipo estuvo a muy buen nivel"

"El equipo estuvo a muy buen nivel, ofreciendo una de las mejores versiones ante un rival dificilísimo. Lo teníamos muy bien estudiado, pero luego hay que ejecutar las cosas. Los futbolistas entendieron lo que yo quería durante la semana y lo ejecutaron a la perfección", dijo Luisito al final del partido.

"Hice una pequeña variación de un futbolista porque busqué jugadores dinámicos por dentro para hacerle daño con balón", explicó con respecto al partido del lunes en O Couto. "Cuando lo perdiéramos queríamos que el repliegue fuera más rápido y ahí estuvimos muy bien. También hay que darle mérito a los que entraron desde el banquillo porque le dieron un plus al equipo". La variación en el once respecto a la ida fue Iñaki, gran protagonista al marcar dos goles. "En la ida Iñaki no fue titular, pero yo sé porque no fue titular. La gente habla, pero me fastidia que me critiquen sin ver los entrenamientos. Siempre hay un porqué cuando hago las cosas. Que nadie se olvide que a Iñaki lo hice debutar yo en 2ª B en el Pontevedra y quien lo subió al primer equipo fui yo. Quien trajo a Iñaki al Arosa fui yo".

Luisito también dijo que "me gustaría que a los futbolistas se le diera más mérito del que tienen. Aquí parece que jugar un play off de ascenso, quedándose a 90 minutos de ser campeones y clasificándose para la Copa del Rey, pues no se le da mérito ninguno. Y eso me duele, no por mí, sino por los futbolistas que para muchos es una experiencia impresionante y están haciendo un campañón. Nos superó en liga el Fabril, pero creo que hay que ser justos y honestos con este equipo que merecen un reconocimiento, independientemente de los resultados".

En cuanto al ambientazo que se vivió en A Lomba, el entrenador del Arosa reconoció que "la afición de ellos los apoyó muchísimo, pero la nuestra fue un espectáculo. Lo destaco porque fue un partido de superior categoría y creo que hasta el nivel futbolístico fue también de superior categoría. Yo sé lo que es la afición de la UDO y lo demostró con la gente que arrastró". Luisito ya piensa en la siguiente eliminatoria contra el Vilalnés, consciente de que va a ser "muy dura". El primer capítulo será el sábado a las 17 horas en A Magdalena.