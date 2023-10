Luisito: "Al equipo lo veo bien"

Luisito Míguez se mostró satisfecho con lo realizado por su equipo en A Grela. “Fue un partido muy disputado, como ya preveíamos. Creo que hicimos un planteamiento acertado que, como trabajamos durante la semana, pasaba por bajar el balón y jugar todo por abajo ante un conjunto súper intenso que se planta muy bien en 4-4-2 y se meten en bloque bajo cuando tienes la posesión de balón”.

El entrenador del Arosa lamentó que no entrara en la primera parte la falta lanzada por Concheiro, que fue el único disparo a puerta de su equipo en todo el encuentro. “Si metiéramos un gol hubiese cambiado todo, pero estoy muy contento con la actitud del equipo. Creo que hicimos un muy buen partido y que jugamos muy bien al fútbol. Nos faltó en los últimos metros la definición, pero reconozco que es difícil atacar una defensa así. Jugábamos por fuera para luego tratar de filtrar balones por dentro, pero se te juntan ocho futbolistas y es muy difícil en un campo no muy grande. Le doy mérito al punto porque los futbolistas se fajaron y cuando un equipo te da el 200% como me dio el mío, poco le puedo decir”.

Con una sola victoria en los primeros siete partidos de liga y tras firmar la quinta ocasión sin marcar, el entrenador del Arosa considera que “el equipo va a más. Solo van 7 jornadas, queda mucho. Evidentemente, el domingo tenemos que ganar sí o sí al Betanzos y poco a poco ir peleando para estar con los mejores. Al equipo lo veo muy bien. Es una piña, entrenan como campeones, hay futbolistas que están deseando jugar y los futbolistas se matan en el campo. Hay una unión impresionante y al final el equipo va a quedar arriba sí o sí. Sé que mucha gente cree que es imposible llegar a la cabeza de la tabla, pero esperemos a cuando acabe la primera vuelta para hacer una valoración y, a partir de ahí, podremos mirar donde vamos a estar o no”.

Luisito Míguez está cuestionado por parte de la directiva y también de la afición, dado el juego y los resultados. El técnico asegura que “sé que estoy súper respaldado por el presidente y por la directiva porque el equipo lo está haciendo muy bien. Si el Silva nos hubiese arrollado y empatas a cero, pues dirías ¿qué pasa aquí? Pero fue todo lo contrario...el equipo va a arrancar porque el equipo tiene nivel para arrancar”. l