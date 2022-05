Luisito: “Mientras hay vida hay esperanza. El equipo no está muerto”

Luisito Míguez no daba crédito al excesivo castigo que sufrió su equipo en forma de 3-0 ayer en las instalaciones de Butarque. “Las sensaciones son que me duele en el alma por toda la gente que vino de Vilagarcía. Perder este partido 3-0 con un equipo que prácticamente no tiró a portería es triste, pero es la realidad. No tiene explicación”, empezó diciendo el de Teo. “Fuimos dueños y señores del partido. Fue prácticamente un molólogo. Álex Cobo es humano y cometió un error en el primer gol. El Leganés sin tirar prácticamente a portería nos hizo tres goles. Lo único que nos faltó fue efectividad. Incluso en la segunda parte, nada más salir nos marcan un gol en un córner en un fallo tremendo de marcaje. Incluso tuvimos dos claras de Luismi”.



Al entrenador visitante no le disgustó su equipo. “No fue un desastre, estuvimos a buen nivel con posesión en campo contrario. Ellos solo jugaron repliegue y contraataque y se encontraron con unos goles que no se los creen ni ellos. El segundo nace de un córner a nuestro favor, hicimos mal la vigilancia y nos hacen un gol muy parable. Esto es fútbol y los errores a nivel individual son muy difícil de subsanar, pero todos somos humanos y yo mismo me equivoco 50.000 veces”.



El Arosa aún conserva esperanzas, aunque ya no depende de sí mismo para acabar en la plaza de play-out, que le permitiría jugar una eliminatoria con el 13º de otro grupo, cuyo ganador de la misma se salvaría. “Ahora hay que salir a ganar el domingo. No bajamos los brazos. Lo tenemos complicado, pero vamos a salir el domingo a muerte. Dependemos de otros resultados, pero peor estábamos no hace muchas jornadas. Mientras hay vida hay esperanza y el equipo no está muerto. Lo mínimo que tenemos que hacer es ganar el domingo. Después que sea lo que dios quiera. Mi mentalidad es ganadora siempre. La situación es muy difícil, pero mientras hay vida hay esperanza”.