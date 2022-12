Luisito Míguez: “El campo es una vergüenza. Es muy difícil jugar”

El campo es una vergüenza y es muy difícil jugar”, así definía el entrenador del Arosa Luisito Míguez el estado del terreno de juego de A Lomba al término del partido del domingo en el que el Arosa venció 3-1 al Arteixo, para seguir tercero en la tabla a 6 puntos del líder Fabril. “Es un patatal y nos perjudicó una barbaridad porque nos llevó a hacer un fútbol que nos perjudica”, dijo el de Teo.



Pasan las semanas y cesa la lluvia, pero el campo no mejora, condicionando el espectáculo para los cientos de aficionados que acuden a A Lomba, el juego y la integridad física de los futbolistas. Más allá de la pésima imagen que ofrece Vilagarcía a través en los resúmenes televisivos y en redes sociales de la TVG que ven miles de personas. El Arosa no se resigna y espera que el Concello haga algo para solucionarlo.



El equipo vilagarciano volverá a jugar el domingo en A Lomba, ya que le visita la UD Ourense, que vendrá acompañado por bastantes aficionados. Pero antes, el equipo de Luisito Míguez tiene que visitar el jueves al Choco (17 horas), que es colista. Un partido trampa. Los redondelanos están muy necesitados con solo 7 puntos en la tabla y llevan cinco derrotas seguidas. Ya han cambiado de entrenador. Hugo Álvarez, que estaba en el equipo juvenil, tomó el relevo de Juan Amoedo los dos últimos partidos. Y ayer el club anunció el fichaje de David Pérez, que estaba de ayudante de José Vecoña en el Portonovo.



El Arosa regresó ayer a los entrenamientos para preparar la segunda cita de la semana. Luisito transmitió a sus futbolistas los errores cometidos el domingo ante el Arteixo. “Fue una victoria para sacar muchas lecturas”. Lo mejor fue el resultado y la capacidad de reacción que tuvo el equipo. Además Sylla se reencontró con el gol. “Llevaba unas semanas a muy buen nivel. Hoy lo confirmó y me alegró porque es un compañero modélico, pero tuvo una lesión muy complicada. Ahora va bastante mejor porque el gran beneficiado es el equipo”, dijo Luisito, que también se alegró por Santi y Sandá, los otros goleadores. “Me alegro mucho por Santi porque es un gran compañero y siempre suma, también por Javi Sandá porque no es fácil la titularidad y me alegro”. De esta forma el Arosa va solventando su mayor carencia, que estaba siendo la pegada, con respecto al líder Fabril, que no afloja y sigue invicto con 8 victorias y 3 empates en 11 partidos.