Luisito: "Non era normal o que nos estaba a pasar"

El entrenador del Arosa Luisito Míguez estaba contento al final del partido ante el Betanzos. "A verdade é que me alegro por toda a xente que compón o Arosa, porque o merecen. Non era normal o que nos estaba a pasar, porque o equipo estaba xogando ben, xogou moi ben en Silva, hoxe fixo os primeiros 25 minutos a un nivel altísimo. Tivemos tres, non as metemos, e eles deron un paso ao frente, nos esquecíamonos na mobilidade ofensiva dalgúns movementos e com0plicóusneos. Co troco de sistema no descanso o equipo mellorou moito e iso é o qe necesito, que a xente que está fóra pelexa por estar dentro e o equipo estivo a moi bo nivel e creo que o resultado é inapelable".

El entrenador explicó que esta primera victoria en casa permitirá a los jugadores ganar confianza. "Eu quería ganar sobre todo por eles, porque eles ven que se matan, sobre todo nos adestramentos, fan cousas impreisonantes e chega o partido, fanas igual pero ven que non chegan. Vai chegar o momento en que o equipo vai a meter catro ou cinco. A clave eé que o equipo está defendendo moi ben, hoxe circulamos o balón creo que moi ben".

La victoria es un espaldarazo anímico para afrontar con ilusión el partido de Copa del Rey. "Agora temos unha semana de tranquilidade, hai que preparar o partido da Copa... Espero que o xoves lles ofrezamos un bo espectáculo, aínda que as categorías están para algo e hai unha diferencia abismal dun equipo a outro pero os partidos hai que competilos. O equipo non vai entregar nada xa o saben eles. Teño claro que imos empezar gañando 1-0, porque a xente vai estar a morte co equipo e este vai a dar o 200% e despois que sexa o que deus queira. Que non lle caiba dúbida a todo o mundo que hai moitísima diferencia nunha liga regular, pero a 90 minutos pode pasar calquera cousa".