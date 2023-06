Luisito rebate las acusaciones de la asamblea y sigue en el Arosa

Apenas doce horas después de la asamblea del Arosa que evidenció la fractura social que vive la entidad tras la marcha de Julio Rey y la continuidad de Luisito, el propio técnico compareció en las oficinas del club acompañado por el presidente Manolo Abalo, por sus ayudantes del cuerpo técnico Miguel Ángel Domínguez, Roberto Valdés y Roberto Pazos, y por el jugador Pacheco. Luisito salió al paso para hablar de la salida de Julio Rey, de las acusaciones vertidas en la asamblea de socios y de su hijo Borja Míguez.

Si algún socio esperaba la renuncia del entrenador tras lo escuchado en la asamblea, nada más lejos de la realidad. El técnico y director deportivo convocó una rueda de prensa para hablar de la salida de Julio Rey y rebatir las críticas de los socios, dejando caer que atienden a “una mano negra” y negando rotundamente maltrato hacia los jugadores, algo que ratificaron sus compañeros del cuerpo técnico y el propio Pacheco.

“Me veo obligado a venir aquí”, empezó diciendo Luisito. “La primera idea que tenía era ir a la asamblea, que no lo hice nunca, pero como comprenderéis tengo una persona dependiente a mi cargo...No volveré a hablar más de este tema”. El primer asunto que trató Luisito fue la marcha del capitán. Dijo que la pasada temporada fue el primer jugador con el que habló para renovar y “fue el futbolista que más subida tuvo del sueldo desde que estoy aquí”. Explicó que “tengo una relación con él muy buena...estoy viviendo una cosa que no me pasó nunca en los veinte años que llevo de entrenador...le tengo un mote, como se lo tengo a todos los futbolistas, es un mote cariñoso. No tuve un problema en todo el año con él. Me parece un chaval extraordinario”.

Luisito, en la misma mesa donde Julio se despidió el miércoles entre lágrimas, dijo que “percibí que no quería renovar porque un día le dije de cachondeo que era un jetas, incluso sus compañeros de broma se lo cantaban. Además me dijo que no quería jugar por fuera, sino por dentro...conmigo fue con el entrenador que más partidos jugó y con el que más cobró...yo lo quería a toda costa...le di una semana pero sabía fijo que no iba a renovar. Con el presidente de testigo, me habla de un insulto grave que yo juro por mi madre y mis hijos que es lo último que yo haría en esta vida. Si un futbolista se quiere marchar hay muchas maneras de hacerlo, sin ensuciar la imagen de un entrenador, la suya y la del club”.

Luisito dijo que “esto es un juego sucio que tarde o temprano se va a descubrir, pero el gran perjudicado es el chaval. Espero que con el tiempo se diga la verdad y se sepa la verdad...yo llegué aquí con la única idea de hacer grande al Arosa y lo voy a hacer, pese a quien le pese”.

También dijo que renovó en el Arosa “por un tema moral” y que tenía tres ofertas, “y de Primera RFEF, ganando cuatro veces más de lo que gano aquí, por eso me molesta todo esto”.

Luisito Míguez durante su comparencia para analizar lo dicho en la asamblea de socios del Arosa / G. Salgado

En cuanto a la asamblea, el entrenador dijo que “pagaría dinero por asistir y poder defenderme allí”. Una vez que tuvo conocimiento de lo que se dijo en la misma, habló con los capitanes porque “tenía que defenderme de una acusación gravísima por la que no voy a pasar...Jamás en mi vida le eché la mano a un futbolista...nunca me peleé en mi vida. Yo no insultó a los jugadores, les tengo motes, pero yo también los tengo. De lo único que presumo es que mis vestuarios son muy cohesionados y que soy muy exigente. Me considero persona y si alguien presume de defender a los futbolistas soy yo”.

Por último habló de Borja Míguez, su hijo. “Yo busco lo mejor para el Arosa, no es justo que porque tenga mi apellido y sea hijo mío no pueda jugar en el Arosa. Lo único que pido que todos seamos uno si queremos hacer un Arosa grande y para eso tenemos que estar todos unidos”. Luisito dijo que el vestuario está unido y que por eso renovaron la mayoría de los jugadores. “Pido a las personas que ayer me criticaron que me respeten y contrasten opiniones”, a la vez que ensalzó a Manolo Abalo. “Yo a los futbolistas les quiero como hijos míos. Por eso no entiendo nada”.

El papel de Pacheco

Pacheco reconoció que “para mí esta situación no es fácil. Luisito como entrenador es exigente y gesticula pero nunca nos levantó la mano. Es cierto que cada persona es un mundo y hay palabras que a uno le pueden sentar mejor y a otros peor, pero yo nunca me fui a casa pensando que este señor me había tratado mal o lo llevase a lo personal. Como dijo muchas veces creo que todos debemos remar en la misma dirección porque las cosas salen bien de esa manera”. Pacheco dijo que “Borja lo está pasando realmente mal. A él sí lo defiendo de verdad porque creo que no se lo merece. Las estadísticas y los números están ahí. Podría haber fichado en otro equipo y por él sí que digo lo que no se merece los comentarios que hacen sobre él”.

Cuerpo técnico

El segundo entrenador, Miguel Domínguez, siguió en la línea de Luisito y de Pacheco. “Es difícil buscar un vestuario más cohesionado. Luis tiene una personalidad fuerte y arrolladora, pero no hay que quedarse tanto con las formas sino con el fondo de la persona. Hay situaciones que pueden resultar impactantes por su forma de expresarse, pero todo se hace en beneficio del grupo y del equipo. Es imposible pensar que un jugador que se siente maltratado renueve. Y en un grupo como el nuestro, un 90 % de los que le ofreció la renovación ya están renovados”.

Por su parte, el preparador físico Roberto Valdés dijo que “lo que pasó aquí estos diez días no nos pasó nunca. Sé por donde viene y a la larga se va a saber todo. Hay que pensar que todo surge de un intento de renovación de un futbolista, no de darle la baja. La salida de un capitán tiene que ser de otra manera. Comete un grave error. Todo el año este fue el equipo donde mejor ambiente había y donde mejor se trabaja. Buscar ahora cosas que no existen es un acto de cobardía. Aquí la suerte es que tanto el cuerpo técnico como la directiva saben lo que hay. Es de agradecer el apoyo al cuerpo técnico y a los futbolistas”.

El preparador físico también habló de Borja. “Solo hay que ver los números y el trabajo que hace para el equipo. Es un jugador que es muy difícil sacar del campo por el trabajo que te da. No es justo que la gente que no está de acuerdo con el entrenador las pague con el jugador por llevar su apellido”.

Sobre la fractura social evidenciada en la asamblea, “seguiremos sumando”, dijo Manolo Abalo. “Temos que seguir unidos e non ten que dividirnos un xogador que queremos que siga aquí”. Por último, Luisito dijo que tiene 4 fichajes cerrados que el club anunciará en próximas fechas.