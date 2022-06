Luismi y Piay dejan el Arosa para seguir en Segunda RFEF

El Arosa sigue sufriendo las consecuencias del descenso. El club anunció hoy que los futbolistas Luismi Rincón y Javi Piay rechazaron las ofertas para continuar y causan baja, ya que manejan otras opciones de Segunda RFEF. Dos bajas sensibles, ya que eran jugadores con los que el técnico Luisito Míguez quería contar, como sucedió con Javi Fontán o Mon.

Luismi fue el máximo goleador del equipo con 9 tantos en más de 2.800 minutos disputados en su temporada de arlequinado. "La razón principal para irme es que quiero seguir jugando en Segunda RFEF y tengo varias ofertas", explica el vigués. "Estaba esperando solo a que en el trabajo me dieran el visto bueno para poder compaginarlo con entrenar por la mañana. Acabo de cumplir 30 años, de fútbol me quedan 3 o 4 a un nivel decente y quiero aprovecharlos al máximo". Luisito Míguez trató de convencer al delantero, ya que el Arosa, aunque haya caído a Tercera, es un club que va a intentar ascender y cuenta con un respaldo social que no tiene prácticamente ningún club en Segunda RFEF en Galicia, pero Luismi, al igual que Javi Fontán, prioriza la categoría en la que jugar. "Fue una fiasco para todos el descenso. A nivel individual hice buenos números y a nivel de club me voy encantado y contento porque yo he dado todo por el club y también he recibido mucho cariño".









El defensa pontevedrés Javi Piay se marcha del Arosa tras dos años en los que creció y progresó mucho a nivel deportivo. El club vilagarciano, de la mano de Rafa Sáez, le dio la oportunidad de jugar y formarse en Tercera y este año en Segunda RFEF, categoría en la que acumula más de 1.700 minutos. Luisito Míguez también quería contar con Piay, por rendimiento y por su condición de sub 23, pero el jugador tiene otros planes. "Tengo otras dos ofertas que son muy buenas oportunidades. Todavía no he decidido, pero creo que tengo que aprovecharlas porque son un buen paso para seguir creciendo". Piay reconoce que no ha sido fácil tomar la decisión de dejar el Arosa. "Me ha costado dos semanas tomar la decisión, pero creo que es lo mejor y le deseo lo mejor al Arosa por lo bien que me ha tratado estos dos años. Espero que consigan el objetivo de ascender a Segunda RFEF por todo el pueblo y la afición que tienen detrás y lo bien que nos han tratado. Se lo merecen". Javi Piay no cierra la puerta a volver a vestir la camiseta arlequinada. "Nunca se sabe cuando los caminos se pueden volver a cruzar". El joven defensa, al que todavía le quedan dos años como sub 23, apunta a un filial, aunque también tiene otra oferta de Segunda RFEF. "Entiendo que tras el descenso parece que huímos todos, pero la realidad es que si te viene una buena oportunidad que crees que hay que cogerla porque te ayuda a crecer no puedes pensártelo".

Javi Piay y Luismi se suman a las bajas de Pedro Beda, Alberto Martín, Ross, Mon y Javi Fontán. Son 7 ya los jugadores que no continúan, sí lo hacen Julio Rey y Manu Táboas. Los fichajes anunciados por el club hasta la fecha son los de Brais Vidal y Martín Sánchez (Estradense) y desde el equipo juvenil promociona Álex Rodríguez.