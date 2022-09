Manuel Fontán y David Barreiro se proclaman campeones del Mundo

Nuevas medallas para los representantes arousanos en la cuarta jornada del Campeonato del Mundo Júnior y Sub 23 de sprint en Szeged (Hungría). Manuel Fontán (Náutico O Muiño de Ribadumia) se proclamó campeón del mundo en C4 500 Sub 23 junto al cangués del Breogán de O Grove, David Barreiro, Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra) y Cayetano García (Náutico de Sevilla).



El barco español ganó la final con un tiempo de 1:32.36, aventajando en casi tres décima a los húngaros y en medio segundo a los polacos. Los campeones del mundo dominaron la regata desde el inicio y al paso por los 250 metros tenían una ventaja que supieron mantener hasta el final. Menos de un mes después de proclamarse campeón del mundo absoluto en la misma prueba en Halifax (Canadá), donde remó junto a Joan Antoni Moreno (Náutico de Pollença) y los gallegos Adrián Sieiro (Poio) y Pablo Graña (Rodeira de Cangas), Manuel Fontán consigue una nueva gesta internacional para la canoa arousana. Fontán se clasificó también ayer para la final de C1 500 al ser tercero en la semifinal con un tiempo de 1:53.92, por detrás del iraní Nabi Rezaei (1:52.94) y del checo Jiri Minarik (1:52.80). El vilanovés remará hoy la final con el objetivo de luchar por una segunda medalla.



Los hermanos breoganistas Domínguez, Noel y Diego, se colgaron el bronce en C2 1.000 Sub 23 al acabar con un tiempo de 3:37:02. El triunfo fue para los húngaros Balazs Adolf y Daniel Fejes (3:34.88), mientras que la medalla de plata se la llevaron los ucranianos Artem Chetvertak y Pavlo Borsuk, que llegaron a 7 centésimas de los ganadores. Noel y Diego Domínguez suman este bronce a la plata lograda el viernes en la prueba de C2 500 metros Sub 23. En la última jornada del domingo tendrán opciones a una tercera medalla, ya que Diego rema la final de C2 500 mixta junto a Antía Jácome, mientras que Noel afronta la prueba de C1 5.000.



En la categoría júnior, el vilagarciano Pedro Torrado (Club As Torres Romería Vikinga de Catoira) y Carlos Picón (Náutico O Muiño) fueron quintos en la final C1 500 junto a los palistas del Piragüismo Aranjuez Daniel Ros y Asier Cortijo. El barco español se quedó a más de tres segundos del bronce al acabar con un tiempo de 1:40.78. Ganaron los ucranianos (1:34.97) por delante de los húngaros (1:35.35). Polonia fue tercera y Canadá cuarta. Pedro Torrado participa hoy en la final de C1 5.000 júnior.



La grovense Valeria Oliveira disputó ayer la semifinal de C1 200, finalizando en el segundo puesto con un tiempo de 50:58, por lo que hoy disputará la final júnior de esta prueba a partir de las 9:44 horas en la pista húngara de Szeged.