Manuel Fontán logra otro subcampeonato de Europa para el Náutico O Muiño

Manuel Fontán se proclamó subcampeón de Europa Sub 23 también en la distancia de 500 metros y en embarcación doble. El palista del Náutico O Muiño de Ribadumia y Martín Jácome, del E.P. Ciudad de Pontevedra, fueron segundos esta mañana en la localidad portuguesa de Montemor O Velho. Los gallegos estuvieron muy cerca de colgarse el oro en una igualadísima final de C2 500 metros, que se decidió con foto finish y en la que se impusieron los polacos Sieradzan y Klos con un tiempo de 1:48.102. Fontán y Jácome cedieron solo una décima (1:48.242), mientras que la tercera plaza fue para los ucranianos Savchyn y Kuzyk (1:48.612).

De esta forma Manuel Fontán logra dos platas europeas sub 23 en Portugal, ya que el sábado también se proclamó subcampeón continental sub 23 junto a Diego Domínguez (Breogán de O Grove). Todo un éxito para el club ribadumiense Náutico O Muiño.

Manuel Fontan y Martín Jácome en el podio del Campeonato de Europa Sprint Sub 23



Esta mañana otros cuatro deportistas arousanos disputaron finales en Montemor O Velho. La pareja júnior del Club As Torres Romería Vikinga de Catoira formada por Pedro Torrado y Samuel Ares fue octava en C2 500 con un tiempo de 1:57.534, lejos de los puestos de podio. Torrado acarició el sábado el bronce junto a Kevin Longo en la distancia de 1.000 metros. La grovense Valeria Oliveira disputó la final de C1 500 metros Sub 23, siendo también octava con un tiempo de 2:22.560, a más de 9 segundos de la húngara Opavszky, que se llevó el triunfo. Lucía Tenreiro, del Piragüismo Illa de Arousa, disputóm la final de K2 500 Júnior junto a Uxía Rodríguez, del Kayak Tudense, ocupando el octavo puesto con un registro 1:55.311.

En paracanoe, Adrián Mosquera finalizó cuarto en el Europeo en la prueba de VL3 200 metros sub 23, a medio segundo del bronce.

Los siete representantes arousanos estuvieron en todas las finales y regresan con tres medallas, con Diego Domínguez (Breogán de O Grove) y Manuel Fontán (Náutico O Muiño de Ribadumia) como grandes protagonistas al conseguir dos preseas cada uno.